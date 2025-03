Showcase 2025: NACON Connect startet um 19:00 Uhr

NACON lädt am 06. März 2025 um 19:00 Uhr zum diesjährigen NACON Connect-Stream ein, bei dem Spielankündigungen, noch nie zuvor gezeigte Videos und exklusive Gameplay-Aufnahmen sowie Enthüllungen zu kommendem Gaming-Zubehör präsentiert werden.

Den Teaser-Trailer zur NACON Connect gibt es hier zu sehen:

Wie jedes Jahr wird auch die NACON Connect 2025 das gesamte Gaming-Ökosystem von NACON in den Fokus stellen, sowohl als Spieleentwickler/-publisher als auch als Hersteller von Premium-Zubehör.

Zuschauende werden mehr über bereits angekündigte Titel wie Hell is Us, Edge of Memories und Dragonkin: The Banished erfahren und außerdem neue, noch geheime Projekte entdecken, die in den kommenden Monaten das NACON-Portfolio bereichern werden.

Die NACON Connect wird am 06. März 2025 um 19 Uhr auf NACONs offiziellen Kanälen übertragen. Der Hashtag, unter dem Reaktionen zum Event geteilt werden können, ist #NACONCONNECT.

Livestream ab 19:00 Uhr: