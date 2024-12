Showcase 2025: Nächste FarmCon findet im Juli 2025 bei Lindner Traktoren statt

Gerade veröffentlichte GIANTS Software mit großem Erfolg Landwirtschafts-Simulator 25, schon bereitet sich der Publisher und Entwickler auf das nächste, große Community-Event vor: Heute kündigen die Macher der familienfreundlichen Reihe die FarmCon 25 für das Wochenende vom 5. bis 6. Juli 2025 an. Auf die Fans warten zahlreiche Neuigkeiten rund um Landwirtschafts-Simulator – Tickets sind ab sofort erhältlich, inklusive Goodie Bag.

Treffen mit den Entwicklern bei Lindner in Österreich

Das jährliche Event für Fans, Modder und Content Creator, um das Team und die kreativen Köpfe hinter Landwirtschafts-Simulator zu treffen, findet im Innovationszentrum des renommierten Agrarherstellers und langjährigen Partners Lindner Traktoren in Kundl, Österreich, statt.

„Wir sind begeistert von den tollen Reaktionen der Community auf Landwirtschafts-Simulator 25! Dieser Enthusiasmus motiviert uns jeden Tag aufs Neue und wir können es kaum erwarten, auf der FarmCon weitere spannende Neuigkeiten zu enthüllen“, kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Wir sind auch Lindner Traktoren unglaublich dankbar für die Bereitstellung des Veranstaltungsortes für das diesjährige Event. Ihre unermüdliche Unterstützung und eigenen Aktivitäten machen die Veranstaltung zu einem echten Erlebnis für alle Beteiligten. Wir sehen uns auf der FarmCon 25!“

Seit der ersten FarmCon im Jahr 2016 erhalten Besuchende traditionell Einblick in aktuelle und zukünftige Projekte. Fans hören in Bühnenpräsentationen von den Entwicklern die neuesten Informationen zu Landwirtschafts-Simulator 25 und haben die Möglichkeit, in Fragerunden und Meetups direkt mit ihnen zu sprechen. Ein stark limitiertes Dinner-Ticket bietet den Besuchern die seltene Gelegenheit, die Entwickler in einem persönlichen und exklusiven Rahmen bei einem Abendessen zu treffen.

Bühnenpräsentationen, Werksbesichtigungen und Traktorfahrten

GIANTS Software und Lindner Traktoren bieten eine Vielzahl von Aktivitäten auf und neben der Bühne an. Die Besuchenden können an Werksführungen teilnehmen und auf der Teststrecke mit Lindners kultigen roten Traktoren fahren. In der Zwischenzeit treffen sich viele Fans mit alten und neuen Freunden oder treffen einige ihrer Lieblings-Influencer.

„Wir freuen uns sehr, die FarmCon 25 in unserem Innovationszentrum auszurichten und die internationale Gaming-Community willkommen zu heißen“, sagt David Lindner, Geschäftsführer bei Lindner Traktoren.

Weitere Informationen über das Programm, den Zeitplan und die Aktivitäten des jährlichen Community-Events, das von GIANTS Software organisiert wird, werden kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Das FarmCon 24 Aftermovie bietet einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans erwartet: