Showcase 2025: Nintendo Direct angekündigt, neue Spiele für Switch 1&2

4 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Die neue Nintendo Direct Show verspricht 60 Minuten voller Ankündigungen zu kommenden Nintendo-Highlights für Nintendo Switch 1 & 2!

Am Freitag, den 12. September um 15:00 Uhr, lädt Nintendo zur nächsten Nintendo Direct ein. Die Präsentation soll rund 60 Minuten dauern und rückt kommende Spiele für die Nintendo Switch 2 sowie die aktuelle Nintendo Switch in den Fokus. Spielerinnen und Spieler können sich auf neue Einblicke in exklusive Titel, frische Überraschungen und spannende Updates zu bereits angekündigten Projekten freuen.

Die Nintendo Direct im September 2025 gilt als einer der wichtigsten Termine für alle Fans, die mehr über die Zukunft der Plattformen erfahren möchten. Sowohl Besitzer der aktuellen Switch als auch alle, die gespannt auf die nächste Generation blicken, erhalten neue Informationen zu den größten Gaming-Highlights. Mit einer Laufzeit von einer ganzen Stunde deutet alles auf zahlreiche Ankündigungen hin, die das kommende Spielejahr für Nintendo prägen werden.

Für euch bedeutet die Show die Gelegenheit, die neuesten Trends im Nintendo-Universum direkt mitzuerleben. Ob exklusive Switch-Spiele, Next-Gen-Features der Switch 2 oder lang erwartete Enthüllungen – die Nintendo Direct am 12. September liefert frische Inhalte für die weltweite Gaming-Community.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. shadow moses 399670 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.09.2025 - 10:42 Uhr

    Bin gespannt, wann und welche Xbox Spiele für die Switch 2 angekündigt werden.

    0
  4. Homunculus 267980 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.09.2025 - 10:51 Uhr

    Freu ich mich drauf, mal sehen was da alles schönes kommt.
    Hoffe wie immer auf ein paar Überraschungen~

    0

Hinterlasse eine Antwort