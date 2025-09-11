Showcase 2025: Nintendo Direct angekündigt, neue Spiele für Switch 1&2

Am Freitag, den 12. September um 15:00 Uhr, lädt Nintendo zur nächsten Nintendo Direct ein. Die Präsentation soll rund 60 Minuten dauern und rückt kommende Spiele für die Nintendo Switch 2 sowie die aktuelle Nintendo Switch in den Fokus. Spielerinnen und Spieler können sich auf neue Einblicke in exklusive Titel, frische Überraschungen und spannende Updates zu bereits angekündigten Projekten freuen.

Die Nintendo Direct im September 2025 gilt als einer der wichtigsten Termine für alle Fans, die mehr über die Zukunft der Plattformen erfahren möchten. Sowohl Besitzer der aktuellen Switch als auch alle, die gespannt auf die nächste Generation blicken, erhalten neue Informationen zu den größten Gaming-Highlights. Mit einer Laufzeit von einer ganzen Stunde deutet alles auf zahlreiche Ankündigungen hin, die das kommende Spielejahr für Nintendo prägen werden.

Für euch bedeutet die Show die Gelegenheit, die neuesten Trends im Nintendo-Universum direkt mitzuerleben. Ob exklusive Switch-Spiele, Next-Gen-Features der Switch 2 oder lang erwartete Enthüllungen – die Nintendo Direct am 12. September liefert frische Inhalte für die weltweite Gaming-Community.