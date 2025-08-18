Showcase 2025: Nintendo Direct mit Kirby Air Riders angekündigt

Nintendo hat eine neue Direct-Präsentation angekündigt, die sich ausschließlich dem kommenden Rennspiel Kirby Air Riders widmet. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 19. August 2025, um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und wird etwa 45 Minuten dauern.

Im Mittelpunkt steht eine ausführliche Vorstellung des Spiels, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Geleitet wird die Präsentation von Masahiro Sakurai, der bereits durch die Super Smash Bros.-Reihe bekannt ist und auch die kreative Leitung von Kirby Air Riders übernommen hat.