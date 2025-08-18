Showcase 2025: Nintendo Direct mit Kirby Air Riders angekündigt

Autor: , in News / Showcase 2025
Nintendo kündigt exklusive Kirby Air Riders Direct-Präsentation an! 45-minütiger Livestream zu Kirby Air Riders am 19. August 2025.

Nintendo hat eine neue Direct-Präsentation angekündigt, die sich ausschließlich dem kommenden Rennspiel Kirby Air Riders widmet. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 19. August 2025, um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und wird etwa 45 Minuten dauern.

Im Mittelpunkt steht eine ausführliche Vorstellung des Spiels, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Geleitet wird die Präsentation von Masahiro Sakurai, der bereits durch die Super Smash Bros.-Reihe bekannt ist und auch die kreative Leitung von Kirby Air Riders übernommen hat.

  EdgarAllanFloh | 18.08.2025 - 17:25 Uhr

    Mit Mario Kart und Donkey Kong hat Nintendo ja schon mal abgeliefert. Dass sie jetzt so schnell ein zweites Rennspiel rausbringen, ist ein wenig überraschend. Der Ankündigungstrailer zum Spiel war für mich komplett uninteressant.

  SepGamer | 18.08.2025 - 17:37 Uhr

    Auch wenn es vielleicht ein cooles Game wird, finde ich 45 min etwas zu lang für 1 Game.
    Sakurai hat schon bei Smash immer zu lange Vorstellungen gemacht, was dann auf Dauer zu langweilig wurde.
    Mir hätte ein Trailer mit kurzer Vorstellung auf etwa 10 min auch gereicht.

  TMG44 | 18.08.2025 - 17:40 Uhr

    Bin sehr gespannt wie gut es wird. Der erste Teil war für mich eins der besten GC Games. Für lokalen MP war es unschlagbar. Wenn sie jetzt das ganze online machen, wird es perfekt.
    Dass die direct so lange geht, liegt sicher daran, dass Sakurai viel erzählen wird. Er wird aber auch viele coole Modi etc eingebaut haben.
    Ja mit MKW hat die Switch2 bereits ein Rennspiel, aber wer den ersten Teil kennt, weiß dass es sich hier nicht ansatzweise um ein simples Rennspiel handelt. Das Ding wird gut.

  nexus258 | 18.08.2025 - 17:53 Uhr

    bin ich ja mal gespannt, entweder kommt dadurch Kirby noch zu Mario Kart oder deswegen halt niemals ^^

  HakunaTraumata | 18.08.2025 - 18:47 Uhr

    Gucke mir das wichtigste dann in der Zusammenfassung an. Glaube nicht das ich mir 45min reinziehen muss

  DrFreaK666 | 18.08.2025 - 19:13 Uhr

    Ob es genau flopt wie der erste Teil?
    Und Nintendo scheinen Ideen auch langsam auszugehen

  RumRoGERs | 18.08.2025 - 20:04 Uhr

    die Reihe kannte ich ja gar nicht. Ich bin auf den Trailer gespannt.^^

