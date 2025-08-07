Showcase 2025: Nintendo Direct präsentiert Indie World um 15:00 Uhr

Heute um 15:00 Uhr deutscher Zeit, startet die Nintendo Indie World Direct.

In einer neuen Nintendo Direct wird euch der Indie World Showcase präsentiert. Um 15:00 Uhr deutscher Zeit geht es los!

  1. wussii 42450 XP Hooligan Krauler | 07.08.2025 - 14:45 Uhr

    Nach Chillin by the fire kann mich im Indie Bereich nichts mehr umhauen 😁. Werde mir das heute Abend dann mal bei YT ansehen.

  2. RumRoGERs 88545 XP Untouchable Star 4 | 07.08.2025 - 15:01 Uhr

    Das gute an der Indy direkt ist, das sehr viele Titel aus der Präsentation zeitnah im Gamepass landen werden. 😂😎

  3. HakunaTraumata 95080 XP Posting Machine Level 3 | 07.08.2025 - 15:18 Uhr

    Schaue ich mir später mal an.
    Hab mir die Switch zugelegt und bin nun auf der Suche nach interessanten Spielen

  5. Katanameister 173580 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 16:23 Uhr

    Anscheinend hab ich nichts verpasst, beim Überfliegen keinen einzigen besonderen Titel gesehen.

