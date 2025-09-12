Showcase 2025: Nintendo Direct startet um 15:00 Uhr

60 Minuten voller Ankündigungen zu kommenden Nintendo-Highlights für Nintendo Switch 1 & 2 werden heute in der Nintendo Direct Show erwartet.

Heute, am Freitag den 12. September um 15:00 Uhr, lädt Nintendo zur nächsten Nintendo Direct ein.

Die Präsentation soll rund 60 Minuten dauern und rückt kommende Spiele für die Nintendo Switch 2 sowie die Nintendo Switch (1) in den Fokus.

Jetzt einschalten: