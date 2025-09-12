Showcase 2025: Nintendo Direct startet um 15:00 Uhr

60 Minuten voller Ankündigungen zu kommenden Nintendo-Highlights für Nintendo Switch 1 & 2 werden heute in der Nintendo Direct Show erwartet.

Heute, am Freitag den 12. September um 15:00 Uhr, lädt Nintendo zur nächsten Nintendo Direct ein.

Die Präsentation soll rund 60 Minuten dauern und rückt kommende Spiele für die Nintendo Switch 2 sowie die Nintendo Switch (1) in den Fokus.

Jetzt einschalten:

  1. Homunculus 268220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.09.2025 - 14:40 Uhr

    Ich bin bereit ~
    Fast alles erledigt für heute.

    Bin gespannt, 60min ist ordentlich. Hoffentlich wird es nicht 45 min irgend ein Spiel bis in die tiefste Pore erklären und der Rest andere Spiele.

    Hätte gern so ein Trailer Feuerwerk wie bei den XB PKs.

    Edit, mal schauen ob sie Chat anlassen.
    Die aktuelle Patent Sache wird sonst für ordentlich Shit im Chat sorgen ^^

