Showcase 2025: No Rest for the Wicked Deep Dive ab 17:00 Uhr – UPDATE

Gleich um 17:00 Uhr startet das geplante Deep Dive zu No Rest for the Wicked. Thema der heutigen Präsentation ist das Koop-Update für das Spiel der Ori-Macher Moon Studios.
Neben dem Koop ist noch mehr geplant. Ein möglicher Termin für die PS5-Version des Spiels ist anzunehmen. Xbox-Spieler wünschen sich hingegen eine Bestätigung, dass es auch für die Microsoft-Konsolen erscheinen wird, doch die Chancen stehen derzeit schlecht.
Den Deep Dive zu No Rest for the Wicked könnt ihr hier via Twitch anschauen.
Update: Offizieller Überblick über das Co-op-Update | Wicked Inside Showcase 4
Eine Veröffentlichung von No Rest for the Wicked für Xbox und PlayStation wurde bereits im Jahr 2024 bestätigt. Seitdem ist es leider still um eine Konsolenveröffentlichung geworden.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird reingeschaut das es von den Moon Studios ist. Beide Ori-Titel waren absolute Meisterwerke!
Cool! Aber ehrlich gesagt, finde ich es voll schade, dass sie den coolen 2D Style nicht beibehalten.
Es schaut definitiv nicht schlecht aus, habe mal kurz reingeschaut. Habe leider noch ein längeres Meeting und muss daher den Livestream verlassen – Schade.
Ist ganz interessant finde ich
Wurde eh für die Xbox angekündigt. Geht doch.
Bereits im Jahr 2024 für Xbox & PlayStation. Alle warten eher auf einen Release-Datum. 🙂
Dann ist die News verwirrend
Hört sich ja gut an
Leider verpasst, wo ich die News sehe.
Hab es verpasst, wurde es für Xbox angekündigt ?
Leider nein. Nur PC und noch eine Koop-Beta.
Schade, danke für die Info.
Aber eine Xbox & PS Edition ist bereits seit einem Jahr bestätigt. Nur wann,…
Aber es wurde angekündigt das es kommen wird quasi. Man kann es schon auf die Wunschliste packen.
Mal sehen, langweilig wird es mir nicht bis dahin.