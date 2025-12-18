Showcase 2025: No Rest for the Wicked Deep Dive ab 17:00 Uhr – UPDATE

15 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Das Deep Dive zu No Rest for the Wicked startet um 17:00 Uhr und wird das Koop-Update zum Hauptthema haben.

Gleich um 17:00 Uhr startet das geplante Deep Dive zu No Rest for the Wicked. Thema der heutigen Präsentation ist das Koop-Update für das Spiel der Ori-Macher Moon Studios.

Neben dem Koop ist noch mehr geplant. Ein möglicher Termin für die PS5-Version des Spiels ist anzunehmen. Xbox-Spieler wünschen sich hingegen eine Bestätigung, dass es auch für die Microsoft-Konsolen erscheinen wird, doch die Chancen stehen derzeit schlecht.

Den Deep Dive zu No Rest for the Wicked könnt ihr hier via Twitch anschauen.

Update: Offizieller Überblick über das Co-op-Update | Wicked Inside Showcase 4

Eine Veröffentlichung von No Rest for the Wicked für Xbox und PlayStation wurde bereits im Jahr 2024 bestätigt. Seitdem ist es leider still um eine Konsolenveröffentlichung geworden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Pentiment13 26760 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.12.2025 - 16:55 Uhr

    Wird reingeschaut das es von den Moon Studios ist. Beide Ori-Titel waren absolute Meisterwerke!

    0
  2. hellboy 13285 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 18.12.2025 - 17:14 Uhr

    Cool! Aber ehrlich gesagt, finde ich es voll schade, dass sie den coolen 2D Style nicht beibehalten.

    0
  3. DerOpaZockt 77660 XP Tastenakrobat Level 4 | 18.12.2025 - 17:15 Uhr

    Es schaut definitiv nicht schlecht aus, habe mal kurz reingeschaut. Habe leider noch ein längeres Meeting und muss daher den Livestream verlassen – Schade.

    0

Hinterlasse eine Antwort