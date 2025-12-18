Showcase 2025: No Rest for the Wicked Deep Dive ab 17:00 Uhr – UPDATE

Das Deep Dive zu No Rest for the Wicked startet um 17:00 Uhr und wird das Koop-Update zum Hauptthema haben.

Gleich um 17:00 Uhr startet das geplante Deep Dive zu No Rest for the Wicked. Thema der heutigen Präsentation ist das Koop-Update für das Spiel der Ori-Macher Moon Studios.

Neben dem Koop ist noch mehr geplant. Ein möglicher Termin für die PS5-Version des Spiels ist anzunehmen. Xbox-Spieler wünschen sich hingegen eine Bestätigung, dass es auch für die Microsoft-Konsolen erscheinen wird, doch die Chancen stehen derzeit schlecht.

Den Deep Dive zu No Rest for the Wicked könnt ihr hier via Twitch anschauen.

Update: Offizieller Überblick über das Co-op-Update | Wicked Inside Showcase 4

Eine Veröffentlichung von No Rest for the Wicked für Xbox und PlayStation wurde bereits im Jahr 2024 bestätigt. Seitdem ist es leider still um eine Konsolenveröffentlichung geworden.