Showcase 2025: PC Gaming Show Most Wanted mit 15 Weltpremieren ab 21:00 Uhr

Die PC Gaming Show: Most Wanted kehrt am 4. Dezember zurück und präsentiert die 25 spannendsten kommenden Spiele für den PC. Die „Powered by Xbox Game Pass“ Show dürfte auch manche Spiele für Konsole umfassen.
Das Event startet um 21:00 Uhr hier:
Viele geile games schaffen es immer wieder leider nicht auf Konsole
Schaue ich heute mal an
aktuell spiele ich keine PC Spiele und zocke ausschließlich auf der Konsole. Mit der nächsten Xbox wird sich hier aber einiges drehen 🙂
War überrascht wie viele gute Announcements dabei waren!
Vor Allem auch noch Guild Wars Reforged (wenn auch nicht überspektakulär) hat mich sehr überrascht!
Ich hab mich 3 Stunden durch gequält…So geile Spiele waren jetzt nicht dabei.. außer Onimusha und Sirens fall silent war der rest mittelmäßig
Muss ich mir mal eine Zusammenfassung durchschauen.
Da schaue ich mir morgen eine Zusammenfassung an. Bin mal gespannt, was da gezeigt wird bzw. dann wurde.
Werde es nicht schaffen das zu sehen, da morgen sehr früh der Wecker klingelt, aber allen anderen viel Spaß. Ich werde dann morgen die Berichterstattung zum Event durchlesen bzw. in einzelnen News dann auf dem Laufenden sein.
Last Sitting man, wie kommt man nur auf sowas 🤣
Ja ein paar interessante spiele.