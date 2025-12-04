Showcase 2025: PC Gaming Show Most Wanted mit 15 Weltpremieren ab 21:00 Uhr

Die PC Gaming Show: Most Wanted wird heute 15 Weltpremieren präsentieren.

Die PC Gaming Show: Most Wanted kehrt am 4. Dezember zurück und präsentiert die 25 spannendsten kommenden Spiele für den PC. Die „Powered by Xbox Game Pass“ Show dürfte auch manche Spiele für Konsole umfassen.

Das Event startet um 21:00 Uhr hier:

Quelle
57 Kommentare Added

  3. Chicko90 25175 XP Nasenbohrer Level 3 | 05.12.2025 - 08:37 Uhr

    aktuell spiele ich keine PC Spiele und zocke ausschließlich auf der Konsole. Mit der nächsten Xbox wird sich hier aber einiges drehen 🙂

    1
  4. JakeTheDog 118460 XP Scorpio King Rang 4 | 05.12.2025 - 11:07 Uhr

    War überrascht wie viele gute Announcements dabei waren!
    Vor Allem auch noch Guild Wars Reforged (wenn auch nicht überspektakulär) hat mich sehr überrascht!

    0
  5. oOStahlkingOo 62945 XP Romper Stomper | 05.12.2025 - 11:44 Uhr

    Ich hab mich 3 Stunden durch gequält…So geile Spiele waren jetzt nicht dabei.. außer Onimusha und Sirens fall silent war der rest mittelmäßig

    0
  7. Mech77 63835 XP Romper Stomper | 05.12.2025 - 14:18 Uhr

    Da schaue ich mir morgen eine Zusammenfassung an. Bin mal gespannt, was da gezeigt wird bzw. dann wurde.

    0
  8. SPQRaiden 60930 XP Stomper | 05.12.2025 - 19:19 Uhr

    Werde es nicht schaffen das zu sehen, da morgen sehr früh der Wecker klingelt, aber allen anderen viel Spaß. Ich werde dann morgen die Berichterstattung zum Event durchlesen bzw. in einzelnen News dann auf dem Laufenden sein.

    0
  9. Hey Iceman 839745 XP Xboxdynasty All Star Gold | 05.12.2025 - 22:31 Uhr

    Last Sitting man, wie kommt man nur auf sowas 🤣
    Ja ein paar interessante spiele.

    0

