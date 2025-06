Showcase 2025: Phil Spencer wird heute sein Schweigen brechen

Autor:, in / Showcase 2025

Xbox-Chef Phil Spencer kündigt große Enthüllungen für den Xbox Showcase an! Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, hat sich mit einer vielversprechenden Botschaft zu Wort gemeldet.

In einem Statement auf X kündigte er an, dass er am Sonntagabend um 19:00 Uhr beim Xbox Games Showcase sein Schweigen brechen wird.

Phil Spencer: „Ich habe mich zur Geheimhaltung verpflichtet … aber nicht mehr lange. Seid diesen Sonntag um 19:00 Uhr PT dabei, wenn wir #XboxShowcase veröffentlichen, gefolgt von einem exklusiven Blick auf The Outer Worlds 2. Wir haben noch mehr Überraschungen für euch, die ihr nicht verpassen solltet.“

Auch Satya Nadella reagierte auf diese Nachricht von Phil Spencer mit einem Emoji.

Spencer verspricht nicht nur einen „exklusiven Blick“ auf das heiß erwartete The Outer Worlds 2, sondern auch weitere Überraschungen, die Fans nicht verpassen sollten. Seine Worte deuten auf eine prall gefüllte Präsentation mit Ankündigungen und Einblicken in die Zukunft des Xbox-Ökosystems hin.

Doch Aaron Greenberg von Microsoft ist da anderer Meinung und meinte, man sollte nicht zu viel erwarten.

In 11,5 Stunden startet der Xbox Games Showcase. Ihr könnt die Übertragung hier bei uns live mitverfolgen. Außerdem werden wir alle Ankündigungen auf XboxDynasty veröffentlichen und im Anschluss eine 4K-Aufzeichnung zum Xbox Games Showcase 2025 bereitstellen.