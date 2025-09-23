Showcase 2025: PlayStation State of Play für den 24. September datiert

PlayStation State of Play startet am 24. September! Seid live dabei, wenn wir euch über 35 Minuten voller Neuigkeiten und Enthüllungen von PlayStation Studios und Entwicklern aus aller Welt präsentieren.
Freut euch auf neue Einblicke in spannende Third-Party- und Indie-Titel sowie Updates direkt von unseren Teams bei PlayStation Studios – darunter ein ausführlicher Blick auf Saros, Housemarques geheimnisvolles neues Spiel, das nächstes Jahr erscheint. Fast fünf Minuten PS5-Gameplay erwarten euch!
PlayStation State of Play
- 24. September – 23:00 Uhr – Live auf YouTube und Twitch
Hier könnt ihr euch eine Erinnerung einrichten oder morgen einfach auf XboxDynasty reinschauen:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
51 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann mir nicht vorstellen das da was weltbewegendes kommt
5 Minuten alleine schon Saros der Nischentitel, egal, da freuen sich ja schon einige PSler drauf, haben ja sonst nichts 😅
Der Rest wird dann GoY sein und dann wars das schon mit Spielen bis zur Nextgen 😅😅
Warum ist Saros ein Nischentitel? Um was geht’s da?
Ist von Housmarque und wird wohl sowas wie Returnal, was an sich schon sehr nischig war und wenig Verkäufe hatte.
Meinst du das neue wird auch ein Rogue like?
Werden wir morgen sehen.
Es wäre echt stark wenn sie endlich Wolverine aus dem Sack lassen. 💪
Ui cool, na da bin ich gespannt drauf~
Vorallem natürlich was davon auch alles für XB kommt^^
Meinst du die geben Infos dazu was noch auf Xbox kommt?
Es ist sony die werden des niemals auf ihrer state of Play schreiben das was für Xbox kommt
@ralle89 ach Kinners, natürlich nicht, das macht niemand während seiner Show, aber.. MS postet danach sehr schnell auf Twitter was davon auch für XB kommt^^
Und spätestens den Tag darauf kann man auch hier auf XD alle Infos lesen~
Da habe ich doch keine Ahnung von habe das doch alles nicht Twitter ect. Aber danke dir trotzdem für die Info
Ach muss man ja auch nicht haben, so lange es Newsseiten wie diese hier gibt. Hab auch erst seit paar Jahren Social Media.
Schau meist schon während oder kurz nach der PK, ob es schon Infos diesbezüglich gibt. Die großen Publisher veröffentlichen meist während den Shows auch direkt die Trailer auf ihren Youtube Kanälen und die sind immer Multiplattform.
OK gut zu wissen
Jo! neues Futter für die Konsole, bin mal gespannt was für uns XBOXler bei rum kommt.
Erwarte nichts eigentlich..viell mal n teaser zu Wolveriney,aber irgendwie habe ich das Gefühl das steckt in der entwicklungs Hölle
Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre dass Bilder/ Video & Releasedate zum KOTOR Remake welches eigentlich mal 2025 kommen sollte. Aber da hiess es ja auch mal es wurde gecancelt…
Hoffentlich wird Horizon 3 und Persona 6 angekündigt und neues Gameplay von Judas gezeigt.
Ach wie schön🤣
Warum haben die größten PlayStation Hater immer die meisten Kommentare unter PlayStation News? ^^
Zählst ja scheinbar die Kommentare. Musst ja echt nichts zu Spielen haben.