Showcase 2025: PlayStation State of Play für den 24. September datiert

Sony hat heute eine neue State of Play-Veranstaltung für morgen angekündigt.

PlayStation State of Play startet am 24. September! Seid live dabei, wenn wir euch über 35 Minuten voller Neuigkeiten und Enthüllungen von PlayStation Studios und Entwicklern aus aller Welt präsentieren.

Freut euch auf neue Einblicke in spannende Third-Party- und Indie-Titel sowie Updates direkt von unseren Teams bei PlayStation Studios – darunter ein ausführlicher Blick auf Saros, Housemarques geheimnisvolles neues Spiel, das nächstes Jahr erscheint. Fast fünf Minuten PS5-Gameplay erwarten euch!

PlayStation State of Play

  • 24. September – 23:00 Uhr – Live auf YouTube und Twitch

Hier könnt ihr euch eine Erinnerung einrichten oder morgen einfach auf XboxDynasty reinschauen:

  2. de Maja 296815 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 17:32 Uhr

    5 Minuten alleine schon Saros der Nischentitel, egal, da freuen sich ja schon einige PSler drauf, haben ja sonst nichts 😅
    Der Rest wird dann GoY sein und dann wars das schon mit Spielen bis zur Nextgen 😅😅

    1
  3. CodeX 31765 XP Bobby Car Bewunderer | 23.09.2025 - 17:33 Uhr

    Es wäre echt stark wenn sie endlich Wolverine aus dem Sack lassen. 💪

    0
  4. Homunculus 270080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 17:34 Uhr

    Ui cool, na da bin ich gespannt drauf~
    Vorallem natürlich was davon auch alles für XB kommt^^

    0
      • Homunculus 270080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 18:06 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        @ralle89 ach Kinners, natürlich nicht, das macht niemand während seiner Show, aber.. MS postet danach sehr schnell auf Twitter was davon auch für XB kommt^^

        Und spätestens den Tag darauf kann man auch hier auf XD alle Infos lesen~

        0
        • Ralle89 15620 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.09.2025 - 18:09 Uhr
          Antwort auf Homunculus

          Da habe ich doch keine Ahnung von habe das doch alles nicht Twitter ect. Aber danke dir trotzdem für die Info

          0
          • Homunculus 270080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 18:28 Uhr
            Antwort auf Ralle89

            Ach muss man ja auch nicht haben, so lange es Newsseiten wie diese hier gibt. Hab auch erst seit paar Jahren Social Media.

            Schau meist schon während oder kurz nach der PK, ob es schon Infos diesbezüglich gibt. Die großen Publisher veröffentlichen meist während den Shows auch direkt die Trailer auf ihren Youtube Kanälen und die sind immer Multiplattform.

            0
  5. Captain Satan 115970 XP Scorpio King Rang 3 | 23.09.2025 - 17:53 Uhr

    Jo! neues Futter für die Konsole, bin mal gespannt was für uns XBOXler bei rum kommt.

    0
  6. DanSanAliaMi 56200 XP Nachwuchsadmin 7+ | 23.09.2025 - 17:53 Uhr

    Erwarte nichts eigentlich..viell mal n teaser zu Wolveriney,aber irgendwie habe ich das Gefühl das steckt in der entwicklungs Hölle

    0
  7. Hattori Hanzo 25600 XP Nasenbohrer Level 3 | 23.09.2025 - 18:02 Uhr

    Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre dass Bilder/ Video & Releasedate zum KOTOR Remake welches eigentlich mal 2025 kommen sollte. Aber da hiess es ja auch mal es wurde gecancelt…

    0
  8. Davki90 6260 XP Beginner Level 3 | 23.09.2025 - 18:19 Uhr

    Hoffentlich wird Horizon 3 und Persona 6 angekündigt und neues Gameplay von Judas gezeigt.

    0
  10. KoenigMarkus 5300 XP Beginner Level 3 | 23.09.2025 - 18:37 Uhr

    Warum haben die größten PlayStation Hater immer die meisten Kommentare unter PlayStation News? ^^

    0

