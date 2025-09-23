Showcase 2025: PlayStation State of Play für den 24. September datiert

Sony hat heute eine neue State of Play-Veranstaltung für morgen angekündigt.

PlayStation State of Play startet am 24. September! Seid live dabei, wenn wir euch über 35 Minuten voller Neuigkeiten und Enthüllungen von PlayStation Studios und Entwicklern aus aller Welt präsentieren.

Freut euch auf neue Einblicke in spannende Third-Party- und Indie-Titel sowie Updates direkt von unseren Teams bei PlayStation Studios – darunter ein ausführlicher Blick auf Saros, Housemarques geheimnisvolles neues Spiel, das nächstes Jahr erscheint. Fast fünf Minuten PS5-Gameplay erwarten euch!

PlayStation State of Play

24. September – 23:00 Uhr – Live auf YouTube und Twitch

Hier könnt ihr euch eine Erinnerung einrichten oder morgen einfach auf XboxDynasty reinschauen: