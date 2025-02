Showcase 2025: PlayStation State of Play im Februar – Gerücht

Autor:, in / Showcase 2025

Sony plant angeblich eine State of Play-Veranstaltung im Februar, um die neuesten Spiele für die PlayStation 5 zu präsentieren.

Gerüchte um eine mögliche bevorstehende State of Play gibt es wie Sand am Meer, und die Gerüchte waren bisher immer falsch.

Doch nun meldet sich ein weiterer Leaker, bekannt als „Nate the Hate“, der zuvor die Enthüllung der Nintendo Switch 2 korrekt vorhergesagt hat, und vermutet, dass die nächste State of Play im Februar stattfinden wird.

Ob etwas dran ist, erfahren wir wohl in Kürze, wenn Sony die Show offiziell für die PlayStation 5 ankündigen wird. In der Vergangenheit hat Sony jedenfalls häufig das erste Quartal genutzt, um eine State of Play auszustrahlen, um das Line-up für die kommenden Monate zu präsentieren.