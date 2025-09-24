Showcase 2025: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr

PlayStation State of Play startet heute am 24. September! Seid live dabei, wenn Sony euch über 35 Minuten voller Neuigkeiten und Enthüllungen von PlayStation Studios und Entwicklern aus aller Welt präsentieren.
Was denkt ihr, wird heute alles gezeigt?
naja, nach den State of Plays der letzten Jahre erwarte ich nix dolles
das 398. neue Metroidvania und Soulslike, und von Sonys selbst die nächsten Remaster xD
Morgen beim Kaffee genüsslich nach lesen 😜.
Ankündigung von last of US und horizon zero down auf xbox 🤣🫣
Bin gespannt, ob und was es interessantes zu sehen gibt.
Bis 23 werde ich bissel Toukiden 2 daddeln. Davon dürfte auch gerne mal nen XB Port und ein neuer Teil kommen.
Bin gespannt und freue mich darauf.
Vielleicht gibt es einen ersten Trailer zu Final Fantasy 7 ,Teil 3