Showcase 2025: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr

24. September 2025
Übersicht

Sony startet heute eine neue Ausgabe von State of Play – jetzt live einschalten und die neuesten Ankündigungen anschauen!

PlayStation State of Play startet heute am 24. September! Seid live dabei, wenn Sony euch über 35 Minuten voller Neuigkeiten und Enthüllungen von PlayStation Studios und Entwicklern aus aller Welt präsentieren.

Was denkt ihr, wird heute alles gezeigt?

Kommentare


  link82 | 24.09.2025 - 20:08 Uhr

    naja, nach den State of Plays der letzten Jahre erwarte ich nix dolles

    das 398. neue Metroidvania und Soulslike, und von Sonys selbst die nächsten Remaster xD

  Homunculus | 24.09.2025 - 20:36 Uhr

    Bin gespannt, ob und was es interessantes zu sehen gibt.

    Bis 23 werde ich bissel Toukiden 2 daddeln. Davon dürfte auch gerne mal nen XB Port und ein neuer Teil kommen.

  EvilGremlin | 24.09.2025 - 20:38 Uhr

    Bin gespannt und freue mich darauf.

    Vielleicht gibt es einen ersten Trailer zu Final Fantasy 7 ,Teil 3

Hinterlasse eine Antwort