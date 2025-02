Showcase 2025: QuakeCon 2025 offiziell angekündigt

Die QuakeCon 2025 findet vom 7. bis 10. August im Gaylord Texan Resort & Convention Center in Grapevine, Texas, statt.

Dieses führende „Bring Your Own Computer“ (BYOC)-Event in Nordamerika bietet ein Wochenende voller Nonstop-LAN-Partys, Turniere, Tabletop-Events, Meetups und mehr. Die Registrierung beginnt im März. weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.