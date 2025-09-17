Showcase 2025: Red Dunes Games stellt 12 Spiele auf der Tokyo Game Show vor

PR Hound freut sich, die Teilnahme von Red Dunes Games an der Tokyo Games Show vom 25. bis 27. September ankündigen zu können, auf der eine große Sammlung von Titeln vorgestellt wird.

Red Dunes Games, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Publisher und Entwickler, wird mit einer deutlich erweiterten Präsenz zur Tokyo Game Show zurückkehren.

Nach einem wegweisenden, mehrjährigen Partnerschaftsabkommen zu Beginn dieses Jahres wird das Unternehmen vom 25. bis 28. September 2025 auf der Makuhari Messe in Chiba, Japan, zwölf Titel präsentieren, die sowohl Flaggschiffprojekte als auch sorgfältig ausgewählte Indie-Spiele umfassen, heißt es in einer offiziellen Pressemeldung.

Sultan Darmaki, CEO und Creative Director, Red Dunes Games: „Die Rückkehr zur TGS in diesem Jahr ist für uns sowohl aufregend als auch bedeutsam. Was letztes Jahr mit nur einer Handvoll Ständen begann, hat sich zu einer der größten Präsenzen auf der Messe entwickelt, was das Vertrauen unserer Partner und die Leidenschaft unserer Teams widerspiegelt. Unser Lineup unterstreicht die Ausgewogenheit, an die wir glauben: Wir kombinieren Flaggschiff-Titel mit herausragenden Indie-Spielen, die das Rampenlicht verdienen. Bei Red Dunes bleibt unser Fokus derselbe: Wir unterstützen sowohl etablierte als auch aufstrebende Entwickler und liefern Erlebnisse, die Spaß machen, sinnvoll sind und mit unseren Partnern und Fans geteilt werden.“

Alle Spiele werden auf dem PC vorgestellt, aber auch Konsolenversionen sind geplant! Einen Vorgeschmack gibt es hier: