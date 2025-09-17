Showcase 2025: Red Dunes Games stellt 12 Spiele auf der Tokyo Game Show vor

Red Dunes Games, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Publisher und Entwickler, wird mit einer deutlich erweiterten Präsenz zur Tokyo Game Show zurückkehren.
Nach einem wegweisenden, mehrjährigen Partnerschaftsabkommen zu Beginn dieses Jahres wird das Unternehmen vom 25. bis 28. September 2025 auf der Makuhari Messe in Chiba, Japan, zwölf Titel präsentieren, die sowohl Flaggschiffprojekte als auch sorgfältig ausgewählte Indie-Spiele umfassen, heißt es in einer offiziellen Pressemeldung.
Sultan Darmaki, CEO und Creative Director, Red Dunes Games: „Die Rückkehr zur TGS in diesem Jahr ist für uns sowohl aufregend als auch bedeutsam. Was letztes Jahr mit nur einer Handvoll Ständen begann, hat sich zu einer der größten Präsenzen auf der Messe entwickelt, was das Vertrauen unserer Partner und die Leidenschaft unserer Teams widerspiegelt. Unser Lineup unterstreicht die Ausgewogenheit, an die wir glauben: Wir kombinieren Flaggschiff-Titel mit herausragenden Indie-Spielen, die das Rampenlicht verdienen. Bei Red Dunes bleibt unser Fokus derselbe: Wir unterstützen sowohl etablierte als auch aufstrebende Entwickler und liefern Erlebnisse, die Spaß machen, sinnvoll sind und mit unseren Partnern und Fans geteilt werden.“
Alle Spiele werden auf dem PC vorgestellt, aber auch Konsolenversionen sind geplant! Einen Vorgeschmack gibt es hier:
Kenne ich nicht.
Haben die ne gute Marke ?
Noch nie was von gehört. Ist sozusagen ein indi zeugs das interessiert mich eh nicht.
Alles Palttformer und Pixelspiele, Pizza Cats behalte ich im Auge.
Ich behalte mal auch wegen der Erinnerung die Pizza Cats im Auge, alles andere ist eher nichts für mich.
Da ist auf den ersten Blick nix spannendes dabei für mich🎮🙄✌️.
Mein Gott! Wie viele Game Shows gibt’s denn aktuell? Red Dune sagt mir nichts. Aber die Pizza Cats kenne ich zu gut.
Die waren schon echt gut die Samurai Pizza cats 😅 hatte viel Spaß damals
Die waren der absolute Hammer!! Habe jetzt wieder den Jingle im Ohr. Fehlt nicht mehr viel und ich sehe mir heute Abend nostalgisch eine Folge an.
Mach das mit nem guten Stück Pizza dazu 😅🍕
Au ja! Gute Idee 👍😅
Hamrazu, Port of Jumanah und Blades of Mirage sahen ganz cool aus.
UND!!! Natürlich nicht zu vergessen Samurai Pizza Cats. Wieder vergessen gehabt, dass davon ein Spiel kommt. Freu mich so mega darauf. Hab die Serie als Kind geliebt^^
Freu mich auf schon auf das game, endlich ein Wiedersehen mit Polly Esther 😅✌🏻
Alles eher kleinere Titel, was aber nichts schlechtes heißen soll.
Ok, Samurai Pizza Cats. Aber sonst so? Das eine Spiel sah aus wie ein Metroidvania, das wäre vielleicht noch interessant.