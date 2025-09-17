Showcase 2025: Red Dunes Games stellt 12 Spiele auf der Tokyo Game Show vor

14 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

PR Hound freut sich, die Teilnahme von Red Dunes Games an der Tokyo Games Show vom 25. bis 27. September ankündigen zu können, auf der eine große Sammlung von Titeln vorgestellt wird.

Red Dunes Games, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Publisher und Entwickler, wird mit einer deutlich erweiterten Präsenz zur Tokyo Game Show zurückkehren.

Nach einem wegweisenden, mehrjährigen Partnerschaftsabkommen zu Beginn dieses Jahres wird das Unternehmen vom 25. bis 28. September 2025 auf der Makuhari Messe in Chiba, Japan, zwölf Titel präsentieren, die sowohl Flaggschiffprojekte als auch sorgfältig ausgewählte Indie-Spiele umfassen, heißt es in einer offiziellen Pressemeldung.

Sultan Darmaki, CEO und Creative Director, Red Dunes Games: „Die Rückkehr zur TGS in diesem Jahr ist für uns sowohl aufregend als auch bedeutsam. Was letztes Jahr mit nur einer Handvoll Ständen begann, hat sich zu einer der größten Präsenzen auf der Messe entwickelt, was das Vertrauen unserer Partner und die Leidenschaft unserer Teams widerspiegelt. Unser Lineup unterstreicht die Ausgewogenheit, an die wir glauben: Wir kombinieren Flaggschiff-Titel mit herausragenden Indie-Spielen, die das Rampenlicht verdienen. Bei Red Dunes bleibt unser Fokus derselbe: Wir unterstützen sowohl etablierte als auch aufstrebende Entwickler und liefern Erlebnisse, die Spaß machen, sinnvoll sind und mit unseren Partnern und Fans geteilt werden.“

Alle Spiele werden auf dem PC vorgestellt, aber auch Konsolenversionen sind geplant! Einen Vorgeschmack gibt es hier:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. xXxTanithxXx 79375 XP Tastenakrobat Level 4 | 17.09.2025 - 08:12 Uhr

    Noch nie was von gehört. Ist sozusagen ein indi zeugs das interessiert mich eh nicht.

    0
  4. de Maja 295975 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.09.2025 - 09:07 Uhr

    Ich behalte mal auch wegen der Erinnerung die Pizza Cats im Auge, alles andere ist eher nichts für mich.

    0
  5. RS85 84560 XP Untouchable Star 2 | 17.09.2025 - 09:23 Uhr

    Da ist auf den ersten Blick nix spannendes dabei für mich🎮🙄✌️.

    0
  6. FaMe 147745 XP Master-at-Arms Onyx | 17.09.2025 - 09:57 Uhr

    Mein Gott! Wie viele Game Shows gibt’s denn aktuell? Red Dune sagt mir nichts. Aber die Pizza Cats kenne ich zu gut.

    0
    • Rotten 70605 XP Tastenakrobat Level 1 | 17.09.2025 - 10:03 Uhr
      Antwort auf FaMe

      Die waren schon echt gut die Samurai Pizza cats 😅 hatte viel Spaß damals

      1
      • FaMe 147745 XP Master-at-Arms Onyx | 17.09.2025 - 10:33 Uhr
        Antwort auf Rotten

        Die waren der absolute Hammer!! Habe jetzt wieder den Jingle im Ohr. Fehlt nicht mehr viel und ich sehe mir heute Abend nostalgisch eine Folge an.

        0
  7. Homunculus 268900 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.09.2025 - 10:31 Uhr

    Hamrazu, Port of Jumanah und Blades of Mirage sahen ganz cool aus.

    UND!!! Natürlich nicht zu vergessen Samurai Pizza Cats. Wieder vergessen gehabt, dass davon ein Spiel kommt. Freu mich so mega darauf. Hab die Serie als Kind geliebt^^

    1
    • Rotten 70605 XP Tastenakrobat Level 1 | 17.09.2025 - 11:00 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Freu mich auf schon auf das game, endlich ein Wiedersehen mit Polly Esther 😅✌🏻

      1
  9. Mech77 46835 XP Hooligan Treter | 17.09.2025 - 11:45 Uhr

    Ok, Samurai Pizza Cats. Aber sonst so? Das eine Spiel sah aus wie ein Metroidvania, das wäre vielleicht noch interessant.

    0

Hinterlasse eine Antwort