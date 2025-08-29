Showcase 2025: RGG Summit findet am 24. September 2025 statt – RGG Direct im Anschluss!

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio, die Schöpfer der gefeierten Like a Dragon- & Yakuza-Reihe, haben offiziell das Datum für den nächsten RGG Summit-Livestream bekannt gegeben.

Der RGG Summit 2025, der Fans die neuesten Updates aus dem Studio präsentieren wird, findet am Mittwoch, den 24. September um 5:00 Uhr MESZ (Dienstag, 23. September, 12:00 Uhr PT) statt.

Im Anschluss an den RGG Summit 2025 wird außerdem ein neuer RGG Direct ausgestrahlt, der Zuschauern einen noch tieferen Einblick in die neu angekündigten Informationen gibt.

Fans können den RGG Summit 2025 und den RGG Direct auf YouTube oder Twitch verfolgen. Dazu gibt es alle Streams natürlich auch auf XboxDynasty.de zu sehen.