Showcase 2025: RGG Summit findet am 24. September 2025 statt – RGG Direct im Anschluss

Übersicht

Showcase 2025: RGG Summit findet am 24. September 2025 statt – RGG Direct im Anschluss!

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio, die Schöpfer der gefeierten Like a Dragon- & Yakuza-Reihe, haben offiziell das Datum für den nächsten RGG Summit-Livestream bekannt gegeben.

Der RGG Summit 2025, der Fans die neuesten Updates aus dem Studio präsentieren wird, findet am Mittwoch, den 24. September um 5:00 Uhr MESZ (Dienstag, 23. September, 12:00 Uhr PT) statt.

Im Anschluss an den RGG Summit 2025 wird außerdem ein neuer RGG Direct ausgestrahlt, der Zuschauern einen noch tieferen Einblick in die neu angekündigten Informationen gibt.

Fans können den RGG Summit 2025 und den RGG Direct auf YouTube oder Twitch verfolgen. Dazu gibt es alle Streams natürlich auch auf XboxDynasty.de zu sehen.

  1. Drakeline6 166195 XP First Star Gold | 29.08.2025 - 07:33 Uhr

    Die Story ist meistens gut, aber viel zu lang gezogen.
    Bin bei den Spielen immer hin und her gerissen.

    0
  2. de Maja 293455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.08.2025 - 07:37 Uhr

    Hoffe doch das man mehr zu Stranger than Heaven sehen, mehr würde mich jetzt nicht interessieren.
    Nicht ganz, ein Skies of Arcadia Remake würde ich gerne noch sehen und hoffentlich nicht nur für die Switch 2 😅
    Sega ließ ja erst den Namen und den japanischen Namen wieder eintragen, das gibt Hoffnung.

    0
  3. Katanameister 187440 XP Battle Rifle Master | 29.08.2025 - 09:22 Uhr

    Werde mir die Aufzeichnung dann ansehen, ein Must have Titel wird aber wohl nicht dabei sein.

    0

