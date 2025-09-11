Showcase 2025: Six One Indie Event startet nächste Woche

Der Sommer mag sich dem Ende zuneigen, aber nächste Woche wird die Indie-Szene noch einmal so richtig auf Touren kommen.
Der Six One Indie Showcase kehrt am Donnerstag, den 18. September ab 8:50 AM PT / 11:50 AM ET zurück. Das Event, das man auf keinen Fall verpassen darf, wird live über IGN, GameSpot und die YouTube- und Twitch-Kanäle von Six One Indie gestreamt.
Gezeigt werden 47 innovative Indie-Spiele von Entwicklern und Publishern aus aller Welt.
Die Veranstaltung beginnt mit der 10-minütigen Petey’s Play Now Pre-Show, in der 7 übersehene Indie-Perlen vorgestellt werden, die Anfang des Jahres erschienen sind.
Der Haupt-Showcase bietet Weltpremieren, exklusive Einblicke und digitale Showcase-Debüts in einer sorgfältig ausgewählten Auswahl von 40 kommenden Spielen. Nach der Showcase-Veranstaltung läuft das ganze Wochenende über das Six One Indie Showcase Steam Event mit exklusiven Demos, Rabatten und noch mehr wunscherfüllenden Indie-Spielen von über 150 weiteren Entwicklern und Publishern.
Joar mal schauen da könnte die ein oder andere Perle dabei sein👍und da werd ich aufjedenfall mal reinschauen🎮😉✌️.