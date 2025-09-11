Showcase 2025: Six One Indie Event startet nächste Woche

Nach einer gefeierten Veranstaltung im Mai kehrt das Six One Indie Showcase am 18. September zu seiner siebten Veranstaltung ohne Barrieren zurück.

Der Sommer mag sich dem Ende zuneigen, aber nächste Woche wird die Indie-Szene noch einmal so richtig auf Touren kommen.

Der Six One Indie Showcase kehrt am Donnerstag, den 18. September ab 8:50 AM PT / 11:50 AM ET zurück. Das Event, das man auf keinen Fall verpassen darf, wird live über IGN, GameSpot und die YouTube- und Twitch-Kanäle von Six One Indie gestreamt.

Gezeigt werden 47 innovative Indie-Spiele von Entwicklern und Publishern aus aller Welt.

Die Veranstaltung beginnt mit der 10-minütigen Petey’s Play Now Pre-Show, in der 7 übersehene Indie-Perlen vorgestellt werden, die Anfang des Jahres erschienen sind.

Der Haupt-Showcase bietet Weltpremieren, exklusive Einblicke und digitale Showcase-Debüts in einer sorgfältig ausgewählten Auswahl von 40 kommenden Spielen. Nach der Showcase-Veranstaltung läuft das ganze Wochenende über das Six One Indie Showcase Steam Event mit exklusiven Demos, Rabatten und noch mehr wunscherfüllenden Indie-Spielen von über 150 weiteren Entwicklern und Publishern.