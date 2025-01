Showcase 2025: So schaut ihr die Xbox Developer Direct

Autor:, in / Showcase 2025

So könnt ihr am Donnerstag den Livestream zur Xbox Developer Direct mitverfolgen.

Gamer schauen gespannt auf die Xbox Developer Direct. Am Donnerstag um 19:00 Uhr wird der Livestream Neuigkeiten zu DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 sowie einem mysteriösen vierten Spiel liefern.

Die Übertragung könnt ihr auf mehreren offiziellen Kanälen via YouTube, Twitch und Facebook mitverfolgen. Die beste Qualität mit 4K/60fps erhaltet ihr über YouTube.

Der Stream wird wie immer in englischer Sprache übertragen, auf dem deutschen YouTube-Kanal erhaltet ihr aber auch deutsche Untertitel.

Wie immer werden wir euch mit einer Meldung rechtzeitig über den Start der Xbox Developer Direct informieren.

