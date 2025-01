Showcase 2025: Spekulationen zur Überraschung und unangekündigtem Spiel

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Wie bereits angekündigt, findet am 23.01.2025 die Developer_Direct statt. Das bedeutet, noch zwei Wochen warten und spekulieren, was uns erwarten wird.

Wie wir bereits wissen, geht es dieses Jahr zu Compulsion Games nach Montreal, um einen Blick auf South of Midnight zu werfen. Es geht nach Montpellier zu Sandfall Interactive, die Clair Obscur: Expedition 33 zeigen werden und zu den id Software-Studios nach Texas, um mehr über DOOM: The Dark Ages zu erfahren.

Außerdem geht es noch an einen weiteren besonderen Ort, an dem noch ein weiteres Spiel gezeigt wird. Genau gesagt wird: „[…] visit a surprise location to see another studio’s brand new game.“

Was bereits zu den wildesten Spekulationen geführt hat. An erster Stelle der Gerüchte steht das Elder Scrolls IV: Oblivion Remake, gefolgt von Final Fantasy VII Remake und Rebirth für Xbox und Halo: The Master Chief Collection für PS5. Wie passt das mit der Ankündigung von Microsoft zusammen? Irgendwie gar nicht!

Folgende Fakten dazu:

Alle angekündigten Titel, die während der Xbox Developer_Direct Veranstaltung gezeigt werden, sind Projekte von Studios, die entweder zu den Xbox Game Studios gehören oder eng mit Microsoft zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass die Entwicklung dieser Spiele durch solche Kooperationen unterstützt und gefördert wird. Microsoft konzentriert sich darauf, die Xbox-Plattform und den Xbox Game Pass zu stärken. Die Entwicklung neuer und innovativer Spiele sowie die Erweiterung des Game Pass sind dabei zentrale Komponenten. Joe Skrebels schreibt in der Ankündigung von einem brandneuen Spiel von einem weiteren Studio. Das deutet nicht unbedingt auf ein Remake, Remaster, eine Fortsetzung oder einen Port auf eine andere Plattform hin.

Jegliche Spekulationen passen also nicht zum Überraschungstitel. Dies soll aber nicht bedeuten, dass es nicht eine weitere spezielle Überraschung geben könnte, wie im Jahr 2024 mit Visions of Mana und der engeren Zusammenarbeit mit Square Enix.

Ich wäre sogar noch so frei und würde die Liste der möglichen speziellen Ankündigungen um die Titel Fallout 3 Remaster, Dishonored 3 und Ghostwire 2 erweitern.

Welche Studios sind die wahrscheinlichsten Schlüsselkandidaten für die Vorstellung eines Überraschungstitels während der Xbox Developer Direct Veranstaltung?

Project Mara von Ninja Theory

von Ninja Theory AAA-Titel von Elsewhere Entertainment: Elsewhere Entertainment ist ein neues Studio von Activision mit Hauptsitz in Warschau, Polen. Das Studio arbeitet an der Entwicklung einer neuen, narrativen AAA-Franchise. Laut einer Stellenbeschreibung handelt es sich um ein brandneues, narratives Open-World-Spiel.

Clockwork Revolution von InXile Entertainment

von InXile Entertainment Everwild von Rare

von Rare Perfect Dark von The Initiative

Da Microsoft bei der Expansion und Integration asiatischer Studios aktiv ist, könnte es auch eine Ankündigung eines brandneuen Spiels von einem asiatischen Studio handeln. Dies hat auch Jez Corden von WindowsCentral angedeutet und meint, dass eine japanische IP enthüllt wird, die Fans sehr glücklich machen soll. Lost Odyssey 2, Blue Dragon 2 oder ein neues Ninja Gaiden? Was meint ihr?

Es könnte sich auch um einen völlig unangekündigten Titel aus der Vielzahl der Entwicklerstudios, die mit Microsoft zusammenarbeiten, handeln. Es ist gar nicht so einfach, hier eine Eingrenzung des Überraschungstitels zu finden.

Am Ende werden wir es erst bei der Developer_Direct erfahren, die am Donnerstag, dem 23. Januar, um 19:00 Uhr ausgestrahlt wird.

Bis dahin könnt auch ihr gerne in den Kommentaren spekulieren, welche Überraschung Microsoft für die Show vorbereitet hat.