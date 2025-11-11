Showcase 2025: State of Play Japan startet um 23:00 Uhr

Die 40-minütige Präsentation State of Play Japan wird gleich um 23:00 Uhr starten.

Der Fokus des heutigen Streams liegt auf Spiele aus der Region Japan und Asien.

Moderiert wird die ca. 40 Minuten lange Präsemntation von Synchronsprecher Yuki Kaji.

Freut euch auf neue Trailer und weitere Neuigkeiten zu Videospielen, die nicht nur für die PlayStation 5 erscheinen dürften.

  1. AtzePhil41 2360 XP Beginner Level 1 | 11.11.2025 - 23:21 Uhr

    Bin die ersten Minuten mal durch gezappt. Der typische Sony Stream Rotz, irgendwie können die es nicht mehr.

  2. Ash2X 302380 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.11.2025 - 23:42 Uhr

    Was für ein „Nothing Burger“.
    DLC, DLC, Update, DLC, nicht neu, wirklich nicht ansehnlichr kleiner Indie Titel, DLC… Und eine PS5 Werbung die eher an einen Launch erinnert.
    Aber Hey, immerhin bezahlt man in Japan jetzt extra weniger für die Konsole nur auf japanisch, wie bei der Switch 2 – den eingebüßten Gewinn zählt danvln der Rest der Welt 👍

  3. bk493 35310 XP Bobby Car Raser | 11.11.2025 - 23:44 Uhr

    Für mich eigentlich nur das GT7 Update interessant. Aber war ja auch auf den asiatischen Markt ausgerichtet, das ist meistens ohnehin nicht meins

  6. Rotten 76885 XP Tastenakrobat Level 3 | 12.11.2025 - 02:16 Uhr

    Gut das ik ni zugesehen hab 😅✌🏻 hätte sich nit gelohnt laut den comments hier 🙈

