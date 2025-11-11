Showcase 2025: State of Play Japan startet um 23:00 Uhr

Der Fokus des heutigen Streams liegt auf Spiele aus der Region Japan und Asien.
Moderiert wird die ca. 40 Minuten lange Präsemntation von Synchronsprecher Yuki Kaji.
Freut euch auf neue Trailer und weitere Neuigkeiten zu Videospielen, die nicht nur für die PlayStation 5 erscheinen dürften.
Bin die ersten Minuten mal durch gezappt. Der typische Sony Stream Rotz, irgendwie können die es nicht mehr.
Oh man wie immer den müll muss man gar nicht mehr einschalten. Frag mich jedes Mal warum ich es überhaupt noch schaue. Die state of Play sind so mies geworden
Ja echt übel. Ich fand um den PS5 Launch sah das noch etwas anders aus. Aber inzwischen sind Sonys Streams richtiger Schrott geworden.
State of Müll.
Was für ein „Nothing Burger“.
DLC, DLC, Update, DLC, nicht neu, wirklich nicht ansehnlichr kleiner Indie Titel, DLC… Und eine PS5 Werbung die eher an einen Launch erinnert.
Aber Hey, immerhin bezahlt man in Japan jetzt extra weniger für die Konsole nur auf japanisch, wie bei der Switch 2 – den eingebüßten Gewinn zählt danvln der Rest der Welt 👍
Für mich eigentlich nur das GT7 Update interessant. Aber war ja auch auf den asiatischen Markt ausgerichtet, das ist meistens ohnehin nicht meins
State of dlc 😴
Nicht mal auf Japan kann man zählen
Schade, diese State of Play hätte man sich gut auch sparen können.
Gut das ik ni zugesehen hab 😅✌🏻 hätte sich nit gelohnt laut den comments hier 🙈