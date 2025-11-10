Showcase 2025: State of Play Livestream mit Fokus auf Japan

Auf Spiele aus Japan wird sich am Dienstagabend eine neue Ausgabe der State of Play konzentrieren.

Heute kündigte Sony Interactive Entertainment eine besondere Ausgabe von State of Play an. State of Play Japan wird am Dienstag 23:00 Uhr eine 40 Minuten lange Präsentation streamen.

Wie ihr schon vermutet habt, konzentriert sich diese Ausgabe auf Spiele aus Japan und ganz Asien. Dazu verspricht man weitere spannende Updates.

„Von beliebten Serien bis hin zu einzigartigen Indie-Kreationen – die von Synchronsprecher Yuki Kaji moderierte Show wird vollgepackt sein mit tollen Spielen, Interviews und neuen Einblicken in mit Spannung erwartete Titel.“