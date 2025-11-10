Showcase 2025: State of Play Livestream mit Fokus auf Japan

Auf Spiele aus Japan wird sich am Dienstagabend eine neue Ausgabe der State of Play konzentrieren.

Heute kündigte Sony Interactive Entertainment eine besondere Ausgabe von State of Play an. State of Play Japan wird am Dienstag 23:00 Uhr eine 40 Minuten lange Präsentation streamen.

Wie ihr schon vermutet habt, konzentriert sich diese Ausgabe auf Spiele aus Japan und ganz Asien. Dazu verspricht man weitere spannende Updates.

„Von beliebten Serien bis hin zu einzigartigen Indie-Kreationen – die von Synchronsprecher Yuki Kaji moderierte Show wird vollgepackt sein mit tollen Spielen, Interviews und neuen Einblicken in mit Spannung erwartete Titel.“

  2. Wartenaufwunder 139070 XP Elite-at-Arms Gold | 10.11.2025 - 15:19 Uhr

    Huch….gar nicht mit gerechnet. Bin gespannt was da kommt…

    phantom blade zero ist ja leider chinesisch 😅

    Oh japan und Asien (besser lesen)….. Wäre natürlich MEGA wenn man was zu phantom blade zero und vlt dem neuen Spiel von Shift Up bzw. Stellar blade hören würde.

    Aber besser nicht zuviel erwarten 😅

  3. Fire12 5420 XP Beginner Level 3 | 10.11.2025 - 15:21 Uhr

    Klingt nicht schlecht halte meine Erwartungen aber wie immer niedrig

  5. CodeX 37250 XP Bobby Car Raser | 10.11.2025 - 15:30 Uhr

    Viel Spaß an alle interessierten Nachteulen….da mache ich schon Bububär.

  7. IceWolff90 32275 XP Bobby Car Bewunderer | 10.11.2025 - 16:43 Uhr

    Bloodborne Remastered oder Bloodborne 2 wäre heftig!
    FromSoftware geht immer 😉
    Aber bin gespannt was was so gezeigt wird.

  8. Drakeline6 176655 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 10.11.2025 - 16:46 Uhr

    Ui das könnte wieder richtig gut werden.
    Hoffentlich etwas Neues zu Tides of Annihilation.
    Das kommt zwar aus China aber wer weis 🙂
    Die Asiaten wissen einfach wie man Frauen in Szene setzt.
    Finde ich super, dass das wenigstens noch jemand macht.
    Phantom Blade Zero und Nioh 3 werden vermutlich auch gezeigt.
    Gerne noch etwas von Square und Bandai und natürlich Resident Evil wäre klasse.

