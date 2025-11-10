Showcase 2025: State of Play Livestream mit Fokus auf Japan

Heute kündigte Sony Interactive Entertainment eine besondere Ausgabe von State of Play an. State of Play Japan wird am Dienstag 23:00 Uhr eine 40 Minuten lange Präsentation streamen.
Wie ihr schon vermutet habt, konzentriert sich diese Ausgabe auf Spiele aus Japan und ganz Asien. Dazu verspricht man weitere spannende Updates.
„Von beliebten Serien bis hin zu einzigartigen Indie-Kreationen – die von Synchronsprecher Yuki Kaji moderierte Show wird vollgepackt sein mit tollen Spielen, Interviews und neuen Einblicken in mit Spannung erwartete Titel.“
Wir bestimmt interessant für uns Gamer
Huch….gar nicht mit gerechnet. Bin gespannt was da kommt…
phantom blade zero ist ja leider chinesisch 😅
Oh japan und Asien (besser lesen)….. Wäre natürlich MEGA wenn man was zu phantom blade zero und vlt dem neuen Spiel von Shift Up bzw. Stellar blade hören würde.
Aber besser nicht zuviel erwarten 😅
„Japan und ganz Asien“, vielleicht kommt doch was dazu, aber „bekannte Serien und Indies“ , mal gucken, wenn ich es nicht vergesse oder am schlafen bin, muss die Woche immer um 04:30 aufstehen🙄
„aber „bekannte Serien und Indies““
Dann halt Bloodborne 😀
Hahahah im leeeben nicht🤣🤣
So sieht es aus wenn ich nicht viel erwarte hahahaha 😀
😂👍🏼
Klingt nicht schlecht halte meine Erwartungen aber wie immer niedrig
Ok. Sowas schaue ich mir gerne an.
Viel Spaß an alle interessierten Nachteulen….da mache ich schon Bububär.
Werde mir die Aufzeichnung am nächsten Tag ansehen.
Bloodborne Remastered oder Bloodborne 2 wäre heftig!
FromSoftware geht immer 😉
Aber bin gespannt was was so gezeigt wird.
Ui das könnte wieder richtig gut werden.
Hoffentlich etwas Neues zu Tides of Annihilation.
Das kommt zwar aus China aber wer weis 🙂
Die Asiaten wissen einfach wie man Frauen in Szene setzt.
Finde ich super, dass das wenigstens noch jemand macht.
Phantom Blade Zero und Nioh 3 werden vermutlich auch gezeigt.
Gerne noch etwas von Square und Bandai und natürlich Resident Evil wäre klasse.
Sehr schön, bin echt gespannt was gezeigt wird.
Na da bin ich gespannt.
23 Uhr geht auch~