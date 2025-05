Showcase 2025: Summer Game Fest 2025 heißt über 60 Partner willkommen

Der Summer Game Fest 2025 wächst weiter: In diesem Jahr schließen sich mehr als 60 Partner dem weltweiten Gaming-Festival an – so viele wie nie zuvor.

Das Summer Game Fest 2025 beginnt am Freitag, den 6. Juni, um 23:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ). Die Hauptshow wird live aus dem YouTube Theater in Los Angeles übertragen und von Geoff Keighley moderiert. Sie wird etwa zwei Stunden dauern und zahlreiche Weltpremieren, Trailer und Ankündigungen aus der Gaming-Welt präsentieren.

Im Anschluss an die Hauptveranstaltung findet um 01:00 Uhr am 7. Juni das „Day of the Devs“-Event statt, das sich auf Indie-Spiele konzentriert .

Das gesamte Event wird live auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen des Summer Game Fest gestreamt. Mit über 60 teilnehmenden Partnern, darunter Nintendo, PlayStation, Xbox, Capcom und Square Enix, verspricht das Summer Game Fest 2025 ein Highlight für alle Gaming-Fans zu werden.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden auch jeden Livestream, dessen Aufzeichnung im Anschluss und alle Highlights hier auf XboxDynasty präsentieren.