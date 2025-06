Showcase 2025: Summer Game Fest startet um 23:00 Uhr

Autor:, in / Showcase 2025

Zwei Stunden voller Spieler erwartet Zuschauer im YouTube Theater in Los Angeles und weltweit an den Bildschirmen, wenn das Summer Game Fest 2025 mit den beiden Moderatoren Geoff Keighley and Lucy James um 23:00 Uhr beginnt.

Mehr als 60 Partner sind am heutigen Abend vertreten, um Updates und Trailer zu ihren Spielen vorzustellen und neue Titel anzukündigen.

Während das Event um 23:00 Uhr beginnt, startet der Pre-Stream bereits um 22:30 Uhr.