Showcase 2025: The Game Awards Verleihung startet um 02:00 Uhr

Welche Überraschungen wird es heute bei den Game Awards geben? Neben der Preisverleihung in verschiedenen Kategorien dürften viele Zuschauer vorwiegend auf neue Trailer und überraschende Ankündigungen warten.
Ein neues God of War, Half-Life 3 oder vielleicht doch neue Xbox-Hardware? Ab 02:00 Uhr nachts werden diese Fragen beantwortet, wenn die rund dreistündige Verleihung beginnt.
Schaut euch die Game Awards hier via YouTube in 4K und mit 60fps an.
