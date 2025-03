Showcase 2025: The Humble Games Showcase datiert

Autor:, in / Showcase 2025

Das The Humble Games Showcase stellt Weltpremieren, exklusive Vorpremieren von Partnern und mehr in den Mittelpunkt der Indie-Show.

Taucht ein in die Welt der Indie-Games und macht euch bereit für einen Blick auf einige der am meisten erwarteten Titel, die in naher Zukunft erscheinen werden.

Das Humble Games Showcase 2025 feiert am 12. März auf dem Humble Games YouTube Channel seine Premiere und wird von IGN gestreamt.

Moderiert von Twitch-Moderator und Entertainer AshSaidHi, beginnen die Feierlichkeiten um 18:00 Uhr mit der Countdown-Show, in der Titel von Indie-Publishing-Partnern wie Akupara Games, Alawar und anderen vorgestellt werden.

Hier ist ein Auszug aus dem Humble Games Showcase:

Neue Enthüllungen von Steam Next Fest Top-Trendtitel: Lost Skies und Monaco 2.

Eine aufregende neue Enthüllung des kommenden 2,5D-JRPGs Threads of Time.

Updates von den kürzlich veröffentlichten On Your Tail und Wizard of Legend 2.

Ein atemberaubender neuer Blick auf Billie Bust Up.

Zwei nie zuvor gesehene Weltpremieren.

Und vieles mehr!