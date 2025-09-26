Showcase 2025: The Indie Horror Show Schrecken kehrt bald zurück

Das Indie Horror Showcase 2025 startet mit neuen Spielen, Trailern und Ankündigungen im Oktober!

Das Indie Horror Showcase 2025 feiert am 23. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit seine Premiere und bringt damit die dritte Ausgabe des erfolgreichen Events zurück.

Organisiert von den Horror-Experten DreadXP in Zusammenarbeit mit The Media Indie Exchange (The MIX), steht die Veranstaltung auch in diesem Jahr ganz im Zeichen von Kreativität und Innovation in der Welt des Indie-Horrorspiels. Fans dürfen sich auf eine große Auswahl an neuen Trailern, Gameplay-Eindrücken und exklusiven Enthüllungen freuen.

Als Gastgeber kehrt der beliebte Content Creator John Wolfe zurück, unterstützt von BigGaming64, der seit Jahren die Szene begleitet.

Zahlreiche Entwickler und Publisher sind Teil der Show, darunter bekannte Namen wie Neon Doctrine, Outersloth, Nightdive Studios, Atari, AMC Games, Blumhouse Games und Yacht Club Games. Damit ist sichergestellt, dass sowohl etablierte Studios als auch kleine Indie-Teams ihre neuesten Horrorprojekte präsentieren können.

Das Indie Horror Showcase 2025 knüpft an den Erfolg der Vorjahre an. Die letztjährige Ausgabe verzeichnete über 70 Trailer und Ankündigungen mit mehr als 60.000 Live-Zuschauern. Gezeigt wurden unter anderem Highlights wie White Knuckle, Monster DNA, Please Insert Disc sowie neue Infos zu Nightmare House, Out of Hands und Among Ashes. Auch dieses Jahr können Spieler wieder mit einer Mischung aus brandneuen Titeln und Updates zu bereits angekündigten Spielen rechnen.

Besonders wichtig für die Veranstalter: Alle Spiele und Trailer des Events sind komplett ohne generative KI entwickelt worden, was die handwerkliche Kreativität der Indie-Studios in den Vordergrund stellt. Damit bleibt das Indie Horror Showcase auch 2025 eine Plattform, die handgemachten Horror in den Mittelpunkt rückt und Fans weltweit spannende Einblicke bietet.