Showcase 2025: THQ Nordic Event für August angekündigt

Ein titanischer Showcase steht an: THQ Nordic verzaubert euch am 1. August 2025.

„Die diesjährige Ausgabe wird mit einigen Weltpremieren aufwarten, taufrische Updates zu bereits bekannten Games bieten (Jap, inklusive einiger der heißersehnten Release-Termine) und – ihr habt es vielleicht schon erraten – auch einige Überraschungen, die wir noch gar nicht angeteasert hatten … oder haben wir vielleicht doch … ?“

„Rotstift raus und Kreuz in den Kalender: Freitag, 01.08.2025 steigt die muntere Gaming-Sause um 21:00h MESZ.“

„Wir verraten noch nicht, was alles in der Wundertüte steckt aber ihr dürft euch auf spanennde News zu Gothic 1 Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 und vielen weiteren Titeln freuen. Und ja, wir haben noch ein paar Asse im Ärmel – ohne zu viel zu verraten: Es wird spannend & düster, es wird bunt und fröhlich und ein waschechtes Familienspiel ist auch dabei – und Games, die niemand erwartet (sorry, es hat nichts mit der Spanischen Inquisition zu tun).“

„Schaltet ein. Wird geil.“