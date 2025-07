Showcase 2025: THQ Nordic startet morgen

Macht euch bereit für einen packenden Showcase: Endlich wird der Release-Termin von Titan Quest II enthüllt, es gibt fantastische Überraschungen und ja, auch einige der beliebtesten Marken stehen vor einer triumphalen Rückkehr.

„Unser unaufhaltsamer Held aus The Eternal Life of Goldman flitzt in die erste Reihe – und das aus gutem Grund, schließlich sollte an keine Sekunde von THQ Nordic’s digitalem Showcase 2025 verpassen! Schaut doch mal rein, wie Goldman durch atemberaubende Szenen marschiert, vorbei an schaurigen Ruinen, stets unter den bedrohlichen Blicken von furchteinflößenden Wesen. Der neue Teaser gibt einen kurzen Vorgeschmack auf die spektakuläre und abstruse Reise, die vor Goldman liegt.“

Der THQ Nordic Digital Showcase 2025 startet diesen Freitag, den 01. August 2025, um 21:00 Uhr!

Ein bisschen Treibstoff für den Hype-Train gefällig? Hier ein kleiner Teaser:

Die Verantwortlichen lassen durchsickern:

„Wir verraten noch nicht, was alles in der Wundertüte steckt aber ihr dürft euch auf spanennde News zu Gothic 1 Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 und vielen weiteren Titeln freuen. Und ja, wir haben noch ein paar Asse im Ärmel – ohne zu viel zu verraten: Es wird spannend & düster, es wird bunt und fröhlich und ein waschechtes Familienspiel ist auch dabei – und Games, die niemand erwartet … „