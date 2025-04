Showcase 2025: Top Hat Studios x MIX Showcase enthüllt bald über 20 neue Indie-Titel

Autor:, in / Showcase 2025

Freut euch auf Weltpremieren, exklusive Trailer und das Veröffentlichungsdatum von Labyrinth Of The Demon King Top Hat Studios x MIX Showcase.

Ihr liebt kreative Indie-Games und japanisch-inspirierte Titel? Dann solltet ihr euch den 22. April 2025 vormerken! Top Hat Studios und The MIX veranstalten eine große Live-Showcase mit über 20 Spielen, darunter exklusive Weltpremieren, neue Titel von bekannten Indie-Entwicklern und nie zuvor gezeigte Gameplays.

Mit dabei sind u. a. Kyle Thompson (Crypt Custodian), Casper Croes (Alisa), und viele weitere kreative Köpfe. Besonders heiß erwartet: das Veröffentlichungsdatum zu Labyrinth Of The Demon King, das sich zuletzt an die Spitze der Steam-Wunschlisten gekämpft hat. Neben diesem Highlight werden acht komplett neue Spiele enthüllt – einige davon völlig unangekündigt.

Der Stream startet am 22. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit (10AM ET / 1PM PT) auf YouTube, Twitch und Steam. Auch GameSpot wird das Event live übertragen. Merkt euch den Termin – diese Indie-Show wird ein Fest!