Showcase 2025: Triple-i Initiative enthüllt schon bald weitere Knüller

Die Triple-i Initiative geht in die zweite Runde! Mit einer Mischung aus Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und anderen Überraschungen, sowohl von etablierten Namen als auch von brandheißen Newcomern, verspricht die diesjährige Ausgabe, der letzten mehr als gerecht zu werden.

Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Ankündigungen von Slay the Spire 2 und The Rogue Prince of Persia im letzten Jahr sowie an die Enthüllungen von Spielen wie Risk of Rain 2, Palworld und Vampire Survivors – also seid gespannt!

Den Teaser-Trailer für das diesjährige Triple-i Showcase mit Deep Rock Galactic finden Sie hier: Rogue Core, The Alters, Endless Legend 2, No, I’m Not A Human, und Enshrouded:

Die Triple-i-Initiative wird auf YouTube, Twitch, IGN, Gamespot und Steam übertragen. Das Datum der Sendung wird bald bekannt gegeben.

Die Aufzeichnung von 2024 gibt es hier: