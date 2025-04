Showcase 2025: Triple-i Initiative Showcase kehrt heute zurück mit über 30 Game-Enthüllungen

Autor:, in / Showcase 2025

In nur 45 Minuten erwarten euch im Triple-i Initiative Showcase neue Trailer, Neuigkeiten und Überraschungen – ganz ohne Werbung oder Hosts!

Heute ist es wieder so weit: Die Triple-i Initiative startet in ihre zweite Runde – genau ein Jahr nach dem ersten Event!

Dieses Mal erwarten euch mehr als 30 Game-Enthüllungen und Updates, verpackt in ein knackiges 45-Minuten-Showcase ohne Werbung und ohne Moderation.

Ihr könnt euch auf brandneue Trailer und Informationen zu Titeln wie The Alters, Outbound und Enshrouded freuen – sowie viele Überraschungen weiterer teilnehmender Studios, darunter auch Rückkehrer wie Stunlock Studios (V Rising).

Nach dem Showcase gibt es außerdem eine Bonusrunde mit tiefen Einblicken in Spiele wie Deep Rock Galactic: Rogue Core, over the hill und Morbid Metal.

Die Triple-i Initiative 2025 startet am Donnerstag, den 10. April 2025 um 18:00 Uhr (MEZ). Der Showcase kann hier verfolgt werden:

Alle Entwickler und Publisher, die dabei sind, seht ihr in dieser Liste:

11bit

91Act

Amplitude

Askiisoft

Coldblood Inc

Digital Sun

Egosoft

Fair Games

Fair Play Labs

FakeFish

Funday Games

Funselektor

Ghost Ship Games

Keen Games

Mechanistry

Mooneye Studios

Panik Arcade

Paper Cult

Pine Studio

Pixelated Milk

Poncle

Screen Juice

Sigono

Sloclap

Square Glade Games

Starward Industries

Strelka Games

Stubby Games

Stunlock Studios

Super Fantasy Games

tobspr games

Toukana Interactive (kurzgesagt – in a nutshell as a co-developer)

Trioskaz

Unfrozen

Untitled Studio (yes it’s the real name, not a mystery studio)

Weappy Studio

Weird Beluga Studio