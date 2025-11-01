Showcase 2025: Ubisoft erneut Hauptsponsor von Friendly Fire 11

Im Zuge des offiziellen Friendly Fire 11 Announcements gab Ubisoft bekannt, sich erneut als Hauptsponsor an der Umsetzung des etablierten Livestream-Events zu beteiligen, der seinen Startschuss dieses Jahr am 6. Dezember um 15:00 Uhr finden wird.

In bekannt hochkarätiger Content Creator-Besetzung geht Friendly Fire mittlerweile schon in die elfte Ausgabe. 2025 mit dabei sind Gronkh, Pandorya, PietSmiet, MrMoregame, fishc0p, Phunkroyal und Heider, die sich thematisch passend zu Anno 117: Pax Romana dem Stil und den Tugenden des römischen Reiches angenommen haben.

„Friendly Fire ist über die Jahre zu einem festen Bestandteil der deutschen Gaming- und Charity-Landschaft geworden. Umso schöner ist es, dass mit Anno 117: Pax Romana ein Titel im Mittelpunkt steht, der nicht nur für strategische Tiefe und historischen Anspruch steht, sondern auch für die Innovationskraft deutscher Entwicklerstudios“, sagt Karsten Jahn, General Manager Marketing Central Europe bei Ubisoft. „Die Anno-Reihe blickt auf eine lange Tradition zurück – und mit Anno 117 erwartet uns das bislang ambitionierteste Kapitel. Es freut mich daher sehr, dass mit Anno und Friendly Fire zwei starke Marken zusammenkommen und wir die Spendenaktion in diesem Jahr erneut als offizieller Hauptsponsor unterstützen dürfen.“ „Friendly Fire ist über die Jahre enorm gewachsen, und wir freuen uns sehr, dass Ubisoft uns nun schon zum vierten Mal als Hauptsponsor unterstützt. Besonders schön ist, dass mit Anno 117 ein in Deutschland entwickeltes Spiel unser Bühnenbild und Merch inspiriert und man eine echte gemeinsame Begeisterung für die Zusammenführung der Projekte spürt“, sagt Lena Laser, Projektleiterin von Friendly Fire 11.