Showcase 2025: Um diese Uhrzeit startet heute die NACON Connect

Heute, am Donnerstag, 06. März, startet die NACON Connect. Um diese Uhrzeit geht es los!

Spiele und Zubehör werden im Mittelpunkt der NACON Connect-Präsentation stehen, die mit Spannung erwartete Titel wie Hell is Us, Edge of Memories – das neue JRPG von Midgar Studios – und Test Drive Unlimited Solar Crown vorstellt, zusammen mit zahlreichen Ankündigungen, die den NACON-Katalog zukünftig erweitern werden.

Im Anschluss an die Konferenz können sich die Spielenden auf NACONs YouTube-Kanal ein exklusives Interview mit den Entwicklern von Dragonkin: The Banished ansehen, begleitet von bisher noch nicht gezeigtem Gameplay-Material.

Die NACON Connect wird am 06. März 2025 um 19:00 Uhr auf NACONs offiziellen Kanälen übertragen. Der Hashtag, unter dem Reaktionen zum Event geteilt werden können, ist #NACONCONNECT.

Den Teaser-Trailer zur NACON Connect gibt es hier zu sehen: