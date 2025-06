Showcase 2025: Warhammer Skulls mit neuem Zuschauerrekord

Das beliebte Warhammer Skulls Showcase hat dieses Jahr den Zuschauerrekord des vorherigen Jahres gebrochen. Insgesamt erzielte das Showcase über 30 Millionen Aufrufe, während die einzelnen Trailer insgesamt 15 Millionen Mal aufgerufen wurden. Warhammer hat gemeinsam mit seinen Lizenzpartnern auf allen Kanälen und Plattformen kombiniert einen neuen Rekord aufgestellt.

Das jährliche Festival der Warhammer-Videospiele eröffnete die Spiele-Showcase-Saison diesen Sommer mit einigen der bisher größten Ankündigungen der Skulls-Geschichte: Dark Heresy, Dawn of War – Definitive Edition, Boltgun 2 sowie eine Space Marine Master Crafted Edition. Außerdem konnten sich Fans über eine ganze Woche voller Angebote und Free-to-Play-Titel freuen.

Vier Spiele, die am einwöchigen Event teilnahmen, konnten sechsstellige Wishlists sammeln. Vier Titel schafften es in GameDiscoverCos Liste der beliebtesten unveröffentlichten Steam-Spiele, gemessen an der Zahl neuer Follower der letzten 7 Tage.

Owlcats CRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy eroberte Platz 2, Dawn Of War – Definitive Edition schaffte es auf Platz 5, während die Space Marine Master Crafted Edition und Warhammer 40,000: Boltgun 2 auf Platz 11 und 12 landeten.

Nach der erfolgreichen Ankündigung von Warhammer 40,000: Dark Heresy hat Owlcat Games nun den Lex Imperialis DLC für Warhammer 40,000: Rogue Trader veröffentlicht.

Ab sofort können Spieler einen neuen Arbites-Begleiter und dessen treuen Cyber-Mastiff-Vertrauten kennenlernen und 15 Stunden neuer Geschichte erleben.

„Es ist ein großartiger Zeitpunkt für neue Spieler, sich in Rogue Trader ins Abenteuer zu stürzen. Unser nächster großer Titel, Warhammer 40,000: Dark Heresy, wurde ebenfalls unglaublich gut aufgenommen – die Aufmerksamkeit und die Menge der Fragen, die wir bereits erhalten haben, waren bemerkenswert. Wir planen in den kommenden Monaten weitere Details bekannt zu geben, also bleibt dran“, so Anatoly Shestov, Executive Producer bei Owlcat Games.

Außerdem wurde für Warhammer 40,000: Darktide der bei Warhammer Skulls angekündigte Arbites DLC veröffentlicht, mit der ersten neuen Klasse seit Veröffentlichung, den Adeptus Arbites mit ihren Cyber-Mastiffs.

Hier geht es zum Trailer rund um den neuen DLC:

Und das ist noch längst nicht alles: Die Warhammer-Woche endete mit neuen Inhalten für Warhammer 40,000: Space Marine 2. Der Belagerungsmodus wird am 26. Juni als kostenloses PVE-Update erscheinen, während Season Pass-Besitzer sich zusätzlich über neue kosmetische Packs freuen können, wie das White Scars Chapter Pack und das Blood Angels Cosmetic Pack. „Die Ankündigung der Arbites-Klasse bei Skulls war ein unglaublicher Moment für uns und die Community. Die Resonanz war phänomenal. Seit dem Teaser gab es eine Menge Spekulationen. Als es dann endlich rauskam, haben wir die Begeisterung der Community wirklich gespürt und ich denke, wir haben die Erwartungen übertroffen“, so Juan Martinez, Executive Producer. „Die Klasse wurde erst gestern veröffentlicht und wir sehen bereits jetzt, wie Darktide-Spieler uns mit Builds für ihre Arbites überraschen. Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Klasse so schnell so viel Zuspruch von der Community bekommt, das zeigt wirklich, wie sehr die Arbites die Wünsche der Community erfüllen.“

Schon vor den zahlreichen Veröffentlichungen erschien die Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition auf PC, Xbox und im Game Pass. Zusätzlich erobert das Khorne-Team die Season 9 von Blood Bowl das Feld.

Warhammer Skulls kehrt 2026 zu seinem zehnten Geburtstag zurück.