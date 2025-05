Showcase 2025: Warhammer Skulls mit Weltpremieren, Space Marine 2 & vieles mehr

Games Workshop kündigt gemeinsam mit seinen Lizenzpartnern die neunte Ausgabe des Warhammer Skulls Showcases an.

Das alljährliche Event findet am 22. Mai um 18:00 Uhr MESZ statt und bildet den inoffiziellen Auftakt zur diesjährigen Sommer-Showcase-Saison – vollgepackt mit Premieren, Überraschungen und Enthüllungen rund um das Warhammer-Universum.

Bereits zum dritten Mal in Folge führt der beliebte Schauspieler Rahul Kohli (Spuk in Bly Manor, Midnight Mass, Death and Other Details) durch die Show. Als überzeugter Warhammer-Fan bringt er nicht nur Expertise, sondern auch leidenschaftliche Begeisterung mit.

Dieses Jahr erwartet die Community eine Vielzahl an Highlights, darunter neue Informationen und Trailer zu:

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Mechanicus II

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Total War: Warhammer III

Warhammer 40,000: Tacticus

Warhammer 40,000: Warpforge

Warhammer 40,000: Battlesector

und mehr!

Zusätzlich dürfen sich Warhammer-Fans ab dem 22. Mai auf eine ganze Woche voller exklusiver Angebote und Inhalte freuen. Es winken Rabatte von bis zu 90 % auf Warhammer-Titel sowie neue DLCs, kostenlose Updates und frische Inhalte auf Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games Store, GOG, Apple, Microsoft Store, GeForce Now und weiteren Plattformen.