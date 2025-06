Showcase 2025: Wie hat euch die Summer Game Fest Show gefallen?

Autor:, in / Showcase 2025

Geoff Keighley hat eine weitere Summer Game Fest Show abgehalten und dabei zahlreiche Spiele präsentiert. Von Resident Evil Requiem über Mortal Shell II bis hin zu Code Vein II und vieles mehr, war einiges dabei. Es gab somit etliche Spiele im Marathon-Stream zu sehen, wovon einige auch ihre Weltpremiere gefeiert haben.

Doch jetzt wollen wir eure Meinung hören und erfahren, wie euch die SGF-Veranstaltung in diesem Jahr gefallen hat.

Wie fandet ihr die Summer Game Fest Show-Präsentation insgesamt?

Und wie würdet ihr sie bewerten? (A = großartig, B = ganz okay, C = geht so, D = schlecht)



Welche Ankündigungen haben euch bei der Summer Game Fest Show begeistert und was fandet ihr nicht so gut? Sagt eure Meinung in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern über ihre Bewertung.

Hier gibt es die Aufzeichnung zur kompletten Summer Game Fest Show vom 6. Juni 2025: