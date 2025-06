Showcase 2025: Wie hat euch die Xbox Games Show gefallen?

Microsoft hat eine weitere Xbox Games Show abgehalten und dabei unzählige Spiele präsentiert, wovon ein Großteil im Xbox Game Pass landet und zusätzlich Play Anywhere unterstützt.

Bei der Show gab es eine Menge Spiele zu sehen! Eine Weltpremiere für Call of Duty: Black Ops 7, eine unerwartete Obsidian-Doppelvorstellung in Form von The Outer Worlds 2 und Grounded 2, eine Weltpremiere von Double Fines jenseitigem Keeper, einen ersten Blick auf Indiana Jones and the Great Circle’s Order of the Giants DLC und neues Gameplay von Ninja Gaiden 4 und Gears of War: Reloaded.

Darüber hinaus gab es Mudang: Two Hearts, Aniimo, Resonance: A Plague Tale Legacy, Clockwork Revolution, Invincible VS, Final Fantasy XVI, Final Fantasy Remake Intergrade, Aphelion, Cronos: The New Dawn, und bspw. Persona 4 Revival zu sehen.

Außerdem gab es Nachfolgeversionen von Indie-Hits wie Super Meat Boy 3D, High on Life 2 und Planet of Lana II sowie Weltpremieren und neue Einblicke in einige unglaublich aufregende neue Ideen, darunter The Blood of Dawnwalker, Game Freaks Beast of Reincarnation und At Fate’s End, das neue Spiel von den Machern des beliebten Spiritfarer – neben vielen anderen.

Die Show bot zudem einen ersten Blick auf die neuen ROG Xbox Ally-Handhelds, die speziell für mobiles Gaming entwickelt wurden.

Doch jetzt wollen wir eure Meinung hören und erfahren, wie euch die Xbox-Veranstaltung in diesem Jahr gefallen hat.

Wie fandet ihr die Xbox Games Showcase-Präsentation insgesamt?

Und wie würdet ihr sie bewerten? (A = großartig, B = ganz okay, C = geht so, D = schlecht)



Welche Ankündigungen haben euch begeistert und was fandet ihr nicht so gut? Sagt eure Meinung in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern über ihre Bewertung.

Hier gibt es die Aufzeichnung zur kompletten Xbox Games Showcase 2025 in 4K: