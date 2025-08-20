Showcase 2025: Xbox Broadcast Tag 1 startet um 15:00 Uhr

Die Übertragung des offiziellen Xbox Broadcasts für den ersten Tag der Gamescom startet um 15:00 Uhr.

Der erste Tag des Xbox Broadcasts steht in den Startlöchern. Am heutigen Tage sind in der Show direkt von der Gamescom ROG Xbox Ally, Grounded 2, Keeper, Call of Duty: Black Ops 7 und mehr das Thema.

Via YouTube könnt ihr euch die Übertragung in Deutsch oder Englisch anschauen:

Xbox Broadcast (Deutsch):

Xbox Broadcast (Englisch):

Was euch erwartet: