Showcase 2025: Xbox Broadcast Tag 1 startet um 15:00 Uhr

Der erste Tag des Xbox Broadcasts steht in den Startlöchern. Am heutigen Tage sind in der Show direkt von der Gamescom ROG Xbox Ally, Grounded 2, Keeper, Call of Duty: Black Ops 7 und mehr das Thema.
Via YouTube könnt ihr euch die Übertragung in Deutsch oder Englisch anschauen:
Xbox Broadcast (Deutsch):
Xbox Broadcast (Englisch):
Was euch erwartet:
Wenn WoW für Xbox und/oder Fallout 3 Remastered nicht angekündigt werden, wäre es für mich im Nachhinein eine Zeitverschwendung.
Sehr gut, ist ja gleich, freu mich drauf
Da schau ich gleich rein.
Kommt da noch was Showcase mäßiges oder ist das alles? Der Broadcast ist langweilig und anstrengend :/
Was gezeigt wird, wurde im Vorfeld klar kommuniziert. Siehe Bild hier: https://www.xboxdynasty.de/news/showcase-2025/das-ist-der-streamingplan-der-gamescom-2025/ Und eine ONL-Show sollte man natürlich auch nicht erwarten. Es war klar, dass man vom Gamescom-Showfloor berichten wird. Wie auch schon die Jahre zuvor. Interviews, Gameplay,…und viel „Blabla“. 🙂
Schade, hatte ein etwas gerafftes Erlebnis erhofft. So ist es viel Info für wenig Spiel 😅
Leider noch in der Arbeit, aber werde ich hier dann die wichtigsten Neuigkeiten nachlesen 👌.
Das ist schon online! 😀
Perfekt, danke 😉.