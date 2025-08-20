Showcase 2025: Xbox Broadcast Tag 1 startet um 15:00 Uhr

Die Übertragung des offiziellen Xbox Broadcasts für den ersten Tag der Gamescom startet um 15:00 Uhr.

Der erste Tag des Xbox Broadcasts steht in den Startlöchern. Am heutigen Tage sind in der Show direkt von der Gamescom ROG Xbox Ally, Grounded 2, Keeper, Call of Duty: Black Ops 7 und mehr das Thema.

Via YouTube könnt ihr euch die Übertragung in Deutsch oder Englisch anschauen:

Xbox Broadcast (Deutsch):

Xbox Broadcast (Englisch):

Was euch erwartet:

  1. KingOfKings1605 170175 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 20.08.2025 - 14:35 Uhr

    Wenn WoW für Xbox und/oder Fallout 3 Remastered nicht angekündigt werden, wäre es für mich im Nachhinein eine Zeitverschwendung.

  4. khrim 4740 XP Beginner Level 2 | 20.08.2025 - 16:07 Uhr

    Kommt da noch was Showcase mäßiges oder ist das alles? Der Broadcast ist langweilig und anstrengend :/

  5. Lord Hektor 304410 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.08.2025 - 16:52 Uhr

    Leider noch in der Arbeit, aber werde ich hier dann die wichtigsten Neuigkeiten nachlesen 👌.

Hinterlasse eine Antwort