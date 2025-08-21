Showcase 2025: Xbox Broadcast Tag 2 startet um 15:00 Uhr

Der zweite Tag des Xbox Broadcasts direkt von der Gamescom beginnt in Kürze. Am heutigen Tage erfahrt ihr unter anderem mehr über Ninja Gaiden 4, Overwatch 2, The Outer Worlds 2 und andere Themen.
Via YouTube könnt ihr euch die Übertragung in Deutsch oder Englisch anschauen:
Xbox Broadcast (Deutsch):
Xbox Broadcast (Englisch):
