Showcase 2025: Xbox Broadcast Tag 2 startet um 15:00 Uhr

Die Übertragung des offiziellen Xbox Broadcasts für den zweiten Tag der Gamescom startet um 15:00 Uhr.

Der zweite Tag des Xbox Broadcasts direkt von der Gamescom beginnt in Kürze. Am heutigen Tage erfahrt ihr unter anderem mehr über Ninja Gaiden 4, Overwatch 2, The Outer Worlds 2 und andere Themen.

Via YouTube könnt ihr euch die Übertragung in Deutsch oder Englisch anschauen:

Xbox Broadcast (Deutsch):

Xbox Broadcast (Englisch):