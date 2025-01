Showcase 2025: Xbox Developer Direct viel größer als vermutet?

Autor:, in / Showcase 2025

Für den 23. Januar, 19:00 Uhr kündigte Microsoft die erste Xbox Developer Direct des Jahres an. Vier Spiele wird es im Livestream geben: DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 sowie ein unbekannter Überraschungstitel.

Aber waren das wirklich alle Spiele, die es zu sehen gibt?

Jez Corden denkt das nicht. Via Bluesky sagte der Redakteur von Windows Central, dass die Developer Direct viel größer sein wird, als Microsoft es derzeit kommuniziert.

Ob Corden schon mehr weiß, es aber für sich behält oder einfach nur ins Blaue ratet, werden wir nächste Woche wissen, wenn der Livestream übertragen wird.