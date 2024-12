Showcase 2025: Xbox-Event für Januar erwartet

Autor:, in / Showcase 2025

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen. Doch das nächste steht schon vor der Tür und wird ein ereignisreiches Jahr voller Veröffentlichungen werden.

Neben dem offensichtlichen Mega-Blockbuster Grand Theft Auto VI, der für Herbst 2025 erwartet wird, ist insbesondere Microsoft mit seinen Xbox Game Studios bestens aufgestellt, um das ganze Jahr Spieler im Xbox-Ökosystem zu füttern, inklusive dem Xbox Game Pass.

Einen Ausblick auf das Xbox-Jahr 2025 gibt es vielleicht schon im Januar. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Developer Direct veranstaltet. Nicht nur wir, auch Tom Warren von The Verge erwartet ein Xbox-Event im Januar, wie er auf Bluesky schrieb.

Mit Spielen wie Avowed, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, Fable 4 oder The Outer Worlds 2 hätte man allemal genug, um ein Event zu füllen und mit Sicherheit auchfür Neuankündigungen.