Showcase 2025: Xbox Games Showcase startet in 24 Stunden

Microsoft startet in 24 Stunden den Xbox Games Showcase und bietet mit der anschließenden The Outer Worlds 2 Direct erneut eine Doppelveranstaltung.

Das alljährliche Xbox Games Showcase findet in diesem Jahr am 8. Juni, um 19:00 Uhr statt. Also in rund 24 Stunden!

Im ehemaligen E3-Spielemonat wird Microsoft einen Blick auf kommende First-Party-Spiele werfen. Neben den eigenen Spielen stellen Partner auch Third-Party-Spiele vor.

In diesem Jahr wird das Xbox Games Showcase eine rein digitale Veranstaltung,

, bei dem der „Livestream euch alles Wissenswerte über die nächsten Xbox-Titel liefern wird, egal, wo auf der Welt ihr euch gerade befindet“, so Microsoft.

Im Anschluss an das Xbox Games Showcase findet eine The Outer Worlds 2 Direct statt, in der Obsidian Entertainment Einblick in den Nachfolger des Rollenspiels gewährt. Freut euch auf Gameplay, neue Details und Interviews.

Das Doppelfeature wird auf YouTube, Twitch und Facebook in über 40 Sprachen sowie in amerikanischer und britischer Gebärdensprache und mit englischen Audiodeskriptionen übertragen.