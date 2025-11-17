Showcase 2025: Xbox Partner Preview bestätigt

Die kommende Xbox Partner Preview findet am Donnerstag, den 20. November, statt und stellt neue Spiele sowie wichtige Updates von internationalen Third-Party-Studios vor.

Das Format konzentriert sich auf aktuelle Projekte von Partnern wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic. Zusätzlich werden mehrere Weltpremieren sowie neue Xbox Game Pass-Ankündigungen erwartet.

Während der Xbox Partner Preview zeigt Microsoft erstmals neue Inhalte zu 007 First Light. Darüber hinaus wird ein erweiterter Gameplay-Trailer zum düsteren Fantasy-Abenteuer Tides of Annihilation präsentiert.

Ebenfalls Teil der Sendung ist ein neuer Blick auf Reanimal, ein Horrorprojekt des Entwicklers von Little Nightmares. Weitere Titel für Xbox-Konsolen, Xbox auf PC und den Xbox Game Pass ergänzen das Programm und erweitern das kommende Portfolio für alle Spieler, die plattformübergreifende Unterhaltung schätzen.

Alle in der Show vorgestellten Spiele erscheinen als Xbox Play Anywhere-Titel. Dadurch könnt ihr jedes dieser Spiele mit nur einem Exemplar auf Konsole, PC und kompatiblen Handhelds nutzen. Dieses Modell unterstützt flexible Nutzungsmöglichkeiten und stellt sicher, dass ihr eure Spielstände und Käufe auf mehreren Geräten verwenden könnt.

Die Xbox Partner Preview dient als zentrale Plattform für Neuigkeiten zu Release-Terminen, ersten Gameplay-Einblicken und exklusiven Weltpremieren. Die Sprecherin der Show ist Jennifer English, die die Hauptfigur Gwendolyn in Tides of Annihilation verkörpert. Parallel zur Ausstrahlung veröffentlicht Xbox Wire ausführliche Hintergrundberichte, Analysen und Interviews zu ausgewählten Spielen, um interessierten Spielern zusätzliche Informationen zu bieten.

Die digitale Übertragung beginnt am Donnerstag, den 20. November, um 10 Uhr Pacific, 13 Uhr Eastern, 18 Uhr UK und 19 Uhr deutscher Zeit. Die Ausstrahlung erfolgt über die offiziellen Xbox-Kanäle auf YouTube und Twitch. Natürlich könnt ihr auch hier auf XboxDynasty live einschalten!

Damit bietet die Xbox Partner Preview eine umfassende Gelegenheit, die nächsten Schritte der Third-Party-Partner kennenzulernen und sich einen Überblick über kommende Spiele für Xbox zu verschaffen.