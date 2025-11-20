Showcase 2025: Xbox Partner Preview Show startet heute

Die Xbox Partner Preview Show liefert heute Weltpremieren und neue Xbox Game Pass Highlights!

Die Xbox Partner Preview startet heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit und präsentiert euch eine Vielzahl neuer Spiele, Weltpremieren und Xbox Game Pass-Inhalte, die das Xbox Ökosystem weiter stärken.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Projekte internationaler Third Party Studios wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic, die exklusive Einblicke in ihre kommenden Titel liefern.

Microsoft zeigt erstmals neue Inhalte zu 007 First Light und enthüllt einen erweiterten Gameplay Trailer zum düsteren Fantasy Abenteuer Tides of Annihilation, das bereits im Vorfeld großes Interesse in der Xbox Community weckt.

Zusätzlich bietet die Show einen neuen Blick auf Reanimal, ein Horrorprojekt des Entwicklers von Little Nightmares, das sich besonders für Fans atmosphärischer Xbox Erlebnisse eignet.

Alle vorgestellten Spiele erscheinen als Xbox Play Anywhere Titel und erweitern damit die Flexibilität für Spieler auf Konsole und PC.

Als möglicher Höhepunkt wird ein Shadow Drop des Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X und Xbox Series S erwartet, was der Veranstaltung zusätzliche Spannung verleiht und die Bedeutung der Xbox Partner Preview innerhalb der Gaming Szene unterstreicht.