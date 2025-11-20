Showcase 2025: Xbox Partner Preview Show startet heute

Die Xbox Partner Preview startet heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit und präsentiert euch eine Vielzahl neuer Spiele, Weltpremieren und Xbox Game Pass-Inhalte, die das Xbox Ökosystem weiter stärken.
Im Mittelpunkt stehen aktuelle Projekte internationaler Third Party Studios wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic, die exklusive Einblicke in ihre kommenden Titel liefern.
Microsoft zeigt erstmals neue Inhalte zu 007 First Light und enthüllt einen erweiterten Gameplay Trailer zum düsteren Fantasy Abenteuer Tides of Annihilation, das bereits im Vorfeld großes Interesse in der Xbox Community weckt.
Zusätzlich bietet die Show einen neuen Blick auf Reanimal, ein Horrorprojekt des Entwicklers von Little Nightmares, das sich besonders für Fans atmosphärischer Xbox Erlebnisse eignet.
Alle vorgestellten Spiele erscheinen als Xbox Play Anywhere Titel und erweitern damit die Flexibilität für Spieler auf Konsole und PC.
Als möglicher Höhepunkt wird ein Shadow Drop des Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X und Xbox Series S erwartet, was der Veranstaltung zusätzliche Spannung verleiht und die Bedeutung der Xbox Partner Preview innerhalb der Gaming Szene unterstreicht.
Hab Bock. Bin mal gespannt ob mich irgendwas abholt. Hatte ich das letzte Mal bei keeper als es vorgestellt wurde.
Sehe da nichts Interessantes evtl. ne Stalker 2 Roadmap, ich warte auf das Case im Januar
Auf neues Gameplay von Tides of A. bin ich gespannt. Exodus und Expanse waren aber auch geil😅
Shadow Drop zu SH2 wäre eher lame
Wieso? Weil es eh bekannt ist, dass es kommt?
richtig: Jeder erwartet es.
Bei Hi-Fi Rush war es eine echte Überraschung
Allen, die es gucken, viel Spaß dabei. Werde mir dann morgen früh die News hier durchlesen.