Showcase 2025: Xbox Partner Preview Show startet um 19:00 Uhr – jetzt einschalten

Xbox Partner Preview enthüllt heute frische Games, neue Trailer und mögliche Überraschungen für den Xbox Game Pass. Erscheint Silent Hill 2 Remake als Shadow Drop?

Am heutigen Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit rückt die Xbox Partner Preview in den Fokus und präsentiert euch eine breite Auswahl an kommenden Titeln, besonderen Enthüllungen und erweiterten Game Pass Angeboten.

Die Show widmet sich aktuellen Entwicklungen internationaler Studios wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic, die ihre neuesten Projekte vorstellen und erstmals tiefere Einblicke in ihre Arbeit ermöglichen.

Microsoft zeigt zusätzlich neues Material zu 007 First Light und liefert einen ausführlicheren Blick auf das finstere Fantasy Rollenspiel Tides of Annihilation, das mit seiner Atmosphäre und seinem Fokus auf Story bereits große Aufmerksamkeit in der Xbox Spielerschaft erzeugt.

Außerdem wird Reanimal vorgestellt, ein neues Horrorprojekt des Schöpfers von Little Nightmares, das mit seinem Stil und seiner düsteren Präsentation hervorsticht. Sämtliche Titel der Sendung werden als Xbox Play Anywhere Spiele veröffentlicht und bieten dadurch hohe Flexibilität zwischen Konsole und PC.

Für besondere Spannung sorgt das Gerücht, dass das Silent Hill 2 Remake noch heute als spontaner Shadow Drop für Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen könnte, was der Veranstaltung zusätzlichen Reiz verleiht.