Showcase 2026: Access-Ability Summer Livestream beginnt um 17:00 Uhr

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Das Access-Ability Summer Showcase 2026 startet mit Fokus auf Barrierefreiheit in kommenden Spielen.

Das Access-Ability Summer Showcase 2026 stellt erneut Barrierefreiheit in Videospielen in den Mittelpunkt. Im Rahmen des Events präsentieren Entwickler ihre kommenden Projekte und geben detaillierte Einblicke in die jeweiligen Accessibility-Features.

Ziel der Showcase-Reihe ist es, Spielern bereits vorab klar zu zeigen, welche Zugänglichkeitsoptionen ein Spiel bietet und ob es den individuellen Anforderungen entspricht. Damit soll verhindert werden, dass Interesse an einem Titel entsteht, der später möglicherweise nicht ohne Einschränkungen spielbar ist.

Die gezeigten Spiele erläutern dabei ihre jeweiligen Accessibility-Designs sowie verfügbare Einstellungen direkt im Rahmen der Präsentation.

Frühere Ausgaben des Showcases präsentierten bereits eine breite Auswahl an Titeln verschiedener Entwickler, darunter auch Weltpremieren und Release-Ankündigungen.

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4 Kommentare Added

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  2. Rotten 125785 XP Man-at-Arms Gold | 05.06.2026 - 16:33 Uhr

    Muss ik mir später anschauen, bin noch beschäftigt 😅✌🏻

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  3. Blight 42640 XP Hooligan Schubser | 05.06.2026 - 16:34 Uhr

    Super Sache. Bin interessiert, was für Blinde so geht in Zukunft. Wurde ja auch schon einiges für gemacht.

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  4. Terendir 175025 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 05.06.2026 - 16:54 Uhr

    Viel Spaß beim schauen, würde mich aber wundern, wenn die Streamgröße den 6-stelligen Bereich, oder gar den 5-stelligen erreicht 😛

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