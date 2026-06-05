Showcase 2026: Access-Ability Summer Livestream beginnt um 17:00 Uhr

Das Access-Ability Summer Showcase 2026 startet mit Fokus auf Barrierefreiheit in kommenden Spielen.

Das Access-Ability Summer Showcase 2026 stellt erneut Barrierefreiheit in Videospielen in den Mittelpunkt. Im Rahmen des Events präsentieren Entwickler ihre kommenden Projekte und geben detaillierte Einblicke in die jeweiligen Accessibility-Features.

Ziel der Showcase-Reihe ist es, Spielern bereits vorab klar zu zeigen, welche Zugänglichkeitsoptionen ein Spiel bietet und ob es den individuellen Anforderungen entspricht. Damit soll verhindert werden, dass Interesse an einem Titel entsteht, der später möglicherweise nicht ohne Einschränkungen spielbar ist.

Die gezeigten Spiele erläutern dabei ihre jeweiligen Accessibility-Designs sowie verfügbare Einstellungen direkt im Rahmen der Präsentation.

Frühere Ausgaben des Showcases präsentierten bereits eine breite Auswahl an Titeln verschiedener Entwickler, darunter auch Weltpremieren und Release-Ankündigungen.

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