Showcase 2026: Alle Ankündigungen, Weltpremieren und Release-Termine der FGS im Überblick

Die Future Games Show Summer Showcase 2026 hatte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Neuankündigungen, Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und Release-Termine für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 im Gepäck.

Von großen Marken wie Assassin’s Creed, Tomb Raider, ACE COMBAT und Little Nightmares bis hin zu zahlreichen Indie-Highlights, Horror-Spielen, Roguelikes und Survival-Abenteuern wurde eine beeindruckende Bandbreite an neuen Projekten präsentiert.

Zahlreiche Weltpremieren eröffnen die Show

Den Auftakt machte Arizona Sunshine, eine klassische Bildschirm-Neuauflage des beliebten VR-Zombie-Shooters von Vertigo Games. Die Neuinterpretation erscheint in Kürze für PC und Konsolen.

Mit WARDOGS wurde außerdem ein groß angelegter 100-Spieler-Shooter vorgestellt, der vollständig auf großflächige Gefechte setzt. Das Spiel verzichtet bewusst auf Battle-Royale- oder Extraction-Mechaniken und konzentriert sich stattdessen auf klassische Kriegsführung, bei der die Leistungen im Match direkten Einfluss auf die Ausrüstung der nächsten Runde haben.

Ebenfalls erstmals gezeigt wurde The Pines, ein psychologisches Horror-Abenteuer, in dem ihr als ehemaliger Ermittler eine abgelegene Einrichtung voller ungewöhnlicher Bewohner erkundet. Der neue Trailer bestätigte den Release für das Jahr 2027 auf dem PC.

Große Marken liefern neue Einblicke

Bandai Namco präsentierte neue Informationen zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE. In einem Entwicklerinterview wurden weitere Details zur Handlung sowie zum Umfang des nächsten Luftkampf-Spektakels enthüllt. Der Release erfolgt am 2. Oktober 2026 für PC und Konsolen.

Für Little Nightmares III wurde mit The Backstage außerdem eine neue Erweiterung angekündigt. Das DLC führt Spieler in die düsteren Tiefen von The Carnevale und erscheint bereits am 12. Juni 2026.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erhielt ebenfalls einen größeren Auftritt. Game Director Richard Knight sprach über die Neuauflage von Edward Kenways Piratenabenteuer und erklärte, wie Ubisoft Singapore das legendäre Abenteuer technisch modernisiert hat. Der Release erfolgt am 9. Juli 2026 für Xbox, PlayStation und PC.

Auch Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde ausführlich vorgestellt. Entwickler Crystal Dynamics setzt auf eine umfassende Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer. Neue Informationen zu Rätseln, Erkundung und Spielwelt wurden während der Präsentation enthüllt. Die Veröffentlichung erfolgt am 12. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.

Horror-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Das Horror-Genre war während der gesamten Show besonders stark vertreten.

Halloween: The Game erhielt einen neuen Gameplay-Trailer, der den Fokus auf die Einzelspieler-Kampagne legt. Spieler erleben die Entstehungsgeschichte von Michael Myers und verfolgen seinen Wandel zum ikonischen Serienkiller. Der Release ist für den 8. September 2026 geplant.

Mit PRISON OF HUSKS wurde ein düsteres Soulslike vorgestellt, das Retro-Grafik mit einer beklemmenden Jenseits-Thematik kombiniert.

The Sinking City 2 präsentierte neues Gameplay voller Lovecraft-Horror, Monsterbegegnungen und intensiver Kämpfe. Die Veröffentlichung erfolgt am 18. August für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Weitere Horror-Titel waren unter anderem:

CORDURA

Impermanence

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

The Road of Dust and Sorrow

Dark Mass

Shark Dentist

Don’t Fret

Finding Frankie 2

Insbesondere Dark Mass sorgte mit seinem Unterwasser-Horror-Szenario für Aufmerksamkeit. Spieler erkunden versunkene Ruinen und müssen einer jahrhundertealten Bedrohung entkommen.

Neue Roguelikes, Survival-Spiele und Indie-Hits

Auch Indie-Fans kamen während der Showcase voll auf ihre Kosten.

Realm of Ink veröffentlichte seinen Launch-Trailer und ist ab sofort verfügbar.

Be My Horde setzt auf Bullet-Hell-Action und lässt euch als Nekromant eine stetig wachsende Armee von Untoten befehligen.

Fading Echo kombiniert Rollenspiel- und Prügelspiel-Elemente mit der Manipulation verschiedener Elemente, um die Welt vor einer sich ausbreitenden Verderbnis zu retten.

Mistfall Hunter verbindet Dark-Fantasy mit Extraction-Gameplay und bietet Solo- sowie Koop-Abenteuer gegen von Götterblut korrumpierte Gegner.

Mit My Cannibal Family wurde zudem ein ungewöhnlicher Freizeitpark-Simulator vorgestellt, in dem Besucher nicht nur angelockt, sondern letztlich verspeist werden sollen.

Weitere Indie-Highlights waren:

BioEden

WheelMates

Dinghai: The Ocean Pillar

DeadRoot

Gemini-X

Ved: Recure

Teeto

Expendabots

Cursemark

Appulse

The Rabbit Haul

Black Jacket

Multiplayer und Koop im Fokus

Mehrere Projekte setzen auf gemeinsames Spielen. Enginefall schickt Spieler auf gigantische Megazüge, die durch die Überreste der Menschheit rasen. Holdfast: American Revolution erweitert Holdfast: Nations At War um neue Inhalte rund um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Witchspire verbindet Open-World-Survival mit Hexenzirkeln und Kreaturensammlung. Hellcard II bringt kooperative Deckbuilding-Kämpfe zurück, während Expendabots ein Koop-Extraction-Spiel mit 3D-Drucker-Robotern und Monsterhorden kombiniert.

Weitere Highlights der Show

Zu den weiteren bemerkenswerten Ankündigungen gehörten:

Gothic 1 Remake ist ab sofort erhältlich.

Forever Skies erscheint am 27. Juli endlich auch für Xbox.

Duskfade erscheint am 13. August 2026.

Marsupilami 2: Salsa Palombia wurde offiziell enthüllt.

Defender of the Crown: The Legend Returns bringt den Klassiker von 1986 zurück.

Alkahest zeigte neues Gameplay mit umfangreicher Physik-Simulation.

Grave Seasons kombiniert Farming-Simulation, Romanzen und Mordermittlungen.

Rayman Legends: Retold erscheint am 1. Oktober für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Barbarian Saga: The Beastmaster startet am 9. September.

Dimhaven: The Lost Source erscheint am 23. Juni.

PowerWash Simulator 2 ist ab sofort verfügbar und erhält später im Jahr neue Caldera-Chronicles-Inhalte.

EXODUS bildet den Abschluss

Den Abschluss der großen Präsentationen bildete EXODUS von Archetype Entertainment.

In einer ausführlichen Gameplay-Präsentation wurden Story, Entscheidungen, Begleiter, Kämpfe und die Rollenspielmechaniken des Sci-Fi-Abenteuers näher vorgestellt. Das ambitionierte RPG erscheint Anfang 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Mit dutzenden Neuankündigungen, zahlreichen Weltpremieren und vielen neuen Gameplay-Eindrücken lieferte die Future Games Show Summer Showcase 2026 einen umfassenden Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre der Spielebranche.

Arizona Sunshine

Mit Arizona Sunshine wurde zum Auftakt der Future Games Show Summer Showcase eine klassische Bildschirm-Neuauflage des beliebten VR-Zombie-Shooters von Vertigo Games angekündigt. Das Spiel erscheint in Kürze für PC und Konsolen.

WARDOGS

Ein neuer Trailer lieferte einen ausführlichen Überblick über den 100-Spieler-Taktik-Shooter WARDOGS. Das Spiel setzt weder auf Battle-Royale- noch auf Extraction-Mechaniken, sondern konzentriert sich auf groß angelegte Gefechte. Eure Leistungen auf dem Schlachtfeld bestimmen dabei direkt, wie viel Ausrüstung ihr euch für den nächsten Einsatz leisten könnt. Die Veröffentlichung erfolgt in Kürze für PC.

The Pines

The Pines ist ein psychologisches Horrorspiel, in dem ihr als ehemaliger Ermittler eine isolierte Einrichtung voller ungewöhnlicher Bewohner erkundet. Ein neuer Trailer gewährte weitere Einblicke in das Gameplay und bestätigte erneut die Veröffentlichung im Jahr 2027 für PC.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE

Bandai Namco präsentierte neue Details zum nächsten Teil der beliebten Luftkampf-Reihe. In einem Entwicklerinterview wurden weitere Informationen zur Handlung sowie zum Spielkonzept enthüllt. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 für PC und Konsolen.

Little Nightmares III: The Backstage – Weltpremiere

Mit The Backstage wurde eine brandneue Erweiterung für Little Nightmares III vorgestellt. Das DLC führt Spieler in die düsteren Tiefen von The Carnevale und gewährte während der Show einen ersten Blick auf die neue Umgebung. Die Veröffentlichung erfolgt am 12. Juni 2026 für PC und Konsolen.

Enginefall

Enginefall ist ein Multiplayer-Extraction-Shooter, der auf gigantischen Megazügen spielt. Gemeinsam mit Freunden durchquert ihr die Überreste der Menschheit, sammelt wertvolle Beute und erweitert eure Basis. Das Spiel erscheint in Kürze für PC. Ein Playtest läuft vom 8. bis zum 22. Juni.

Gothic 1 Remake

Das Gothic 1 Remake bringt den Rollenspiel-Klassiker von 2001 in moderner Form zurück. Während der Future Games Show wurde der Launch-Trailer präsentiert. Das Spiel ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.

Sky: Children of the Light – Dear Van Gogh – Weltpremiere

thatgamecompany kündigte mit Dear Van Gogh ein besonderes Event für Sky: Children of the Light an. Die neue Erfahrung widmet sich dem Leben und den Werken von Vincent van Gogh und beinhaltet eine Galerie mit einigen seiner bekanntesten Gemälde. Das Event startet am 17. Juli auf allen Plattformen.

Halloween: The Game

Ein neuer Gameplay-Trailer konzentrierte sich auf die Einzelspieler-Komponente des Spiels. Spieler erleben die Entstehungsgeschichte von Michael Myers und verfolgen seinen Weg zum berüchtigten Serienkiller. Der Release erfolgt am 8. September 2026.

Realm of Ink

Leap Studio präsentierte den Launch-Trailer zu Realm of Ink. Das Martial-Arts-Roguelite überzeugt mit seinem auffälligen Pinselstrich-Artstyle und ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.

Duskfade

Duskfade versteht sich als Liebeserklärung an die goldene Ära der 3D-Plattformer. Das Action-Adventure kombiniert eine magische Steampunk-Welt mit klassischem Jump-and-Run-Gameplay. Ein neuer Trailer bestätigte die Veröffentlichung am 13. August 2026 für PC und Konsolen.

Cairn: On The Trail

The Game Bakers kündigte die erste große Erweiterung für Cairn an. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigte zusätzliche Kletterherausforderungen und neue Inhalte. On The Trail erscheint am 13. August 2026 für PC und PlayStation.

WheelMates

In WheelMates erkundet ihr als ferngesteuerte Miniaturautos ein geheimnisvolles Labor voller Rätsel und Plattform-Herausforderungen. Der neue Trailer gewährte weitere Einblicke in die überdimensionierte Spielwelt. Die Veröffentlichung erfolgt am 7. September 2026 für PC.

WTF – Waifu Tactical Force

Ein neuer Trailer stellte das überarbeitete Bewegungssystem des stylischen Shooters vor. WTF – Waifu Tactical Force erscheint in Kürze für PC. Ein aktueller Playtest läuft noch bis zum 9. Juni 2026.

Be My Horde

Be My Horde ist ein Bullet-Hell-Roguelike, in dem ihr als Nekromant eine stetig wachsende Armee loyaler Untoter befehligt. Ein neuer Trailer zeigte weitere Einblicke in den „Erheben und Erobern“-Spielablauf. Das Spiel ist ab sofort für PC erhältlich.

Fading Echo

Fading Echo kombiniert Rollenspiel- und Prügelspiel-Elemente mit der Manipulation verschiedener Elemente. Ziel ist es, die Welt vor einer sich ausbreitenden Verderbnis zu retten. Die Veröffentlichung erfolgt am 21. Juli 2026 für PC und Konsolen.

PRISON OF HUSKS

Das düstere Soulslike setzt auf Retro-Grafik, anspruchsvolle Kämpfe und eine atmosphärische Welt im Jenseits. Ein neuer Trailer zeigte mehrere Gegner, Bosskämpfe und die unheimliche Spielwelt. Die Veröffentlichung erfolgt exklusiv für PlayStation 5.

Forever Skies

Forever Skies ist ein Survival-Spiel rund um ein Luftschiff, mit dem ihr die Ruinen einer ökologischen Katastrophe erkundet. Das Spiel ist bereits für PC und PlayStation erhältlich. Am 27. Juli erscheint das Update The Final Echoes, zeitgleich erfolgt auch die Veröffentlichung für Xbox.

AGX GP

AGX GP ist ein futuristisches Antigravitations-Rennspiel mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die eigenen Fahrzeuge. Ein neuer Trailer zeigte rasante Rennen und futuristische Strecken. Eine Demo erscheint am 8. Juni, die Vollversion folgt später für PC.

Don’t Fret

Das psychologische Horrorspiel versetzt Spieler in eine albtraumhafte Musikschule. Dabei übernimmt man die Rolle einer empfindungsfähigen Gitarre, die sich gegen furchteinflößende Lehrer behaupten muss. Der Release erfolgt am 1. Oktober 2026 für PC. Eine Demo steht bereits auf Steam bereit.

Marsupilami 2: Salsa Palombia – Weltpremiere

Mit Marsupilami 2: Salsa Palombia wurde ein neuer 2D-Plattformer rund um die bekannte belgische Comicfigur angekündigt. Das Spiel erscheint für PC und Konsolen. Eine Demo ist bereits verfügbar.

Dinghai: The Ocean Pillar

Das RPG-Roguelike schickt Spieler in Kämpfe gegen Dämonen und uralte Gottheiten. Der neue Trailer präsentierte spektakuläre Magie, mächtige Bossgegner und beeindruckende Schauplätze. Die Veröffentlichung erfolgt für PC.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft stellte die Neuauflage von Edward Kenways Piratenabenteuer ausführlicher vor. In einem Entwicklerinterview wurden zahlreiche technische Verbesserungen und neue Details zur Überarbeitung der Spielwelt präsentiert. Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für Xbox, PlayStation und PC.

Blasphemous 2: The Third Sin

The Game Kitchen überraschte die Zuschauer mit einer sofort verfügbaren Erweiterung für Blasphemous 2. The Third Sin steht ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit.

Defender of the Crown: The Legend Returns

Der Strategie-Klassiker von 1986 erhält eine umfangreiche Neuauflage. Während der Show wurden erstmals Spielszenen präsentiert. Das Spiel erscheint am 13. August 2026 für PC und Konsolen.

Holdfast: American Revolution

Anvil Games stellte die nächste große Erweiterung für Holdfast: Nations At War vor. Das Update bringt den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in den 150-Spieler-Shooter und erscheint am 11. Juni für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

They Will Come

Das Steampunk-Abenteuer spielt auf einem riesigen Luftschiff in einer alternativen Version des Jahres 1897. Ein Gameplay-Trailer gewährte erste Einblicke in das atmosphärische Plattform-Abenteuer. Die Veröffentlichung erfolgt im Juli 2026 für PC.

BioEden – Weltpremiere

Broken Arms Games enthüllte mit BioEden eine neue Natur-Simulation. Spieler errichten ein blühendes Refugium, um das Leben auf einem fremden Planeten wiederherzustellen. Die Veröffentlichung erfolgt am 3. September für PC. Eine Konsolenversion ist ebenfalls geplant.

The Sinking City 2

Die Lovecraft-Horror-Fortsetzung erhielt einen neuen Trailer mit zahlreichen Monstern, düsteren Schauplätzen und intensiven Kämpfen. The Sinking City 2 erscheint am 18. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Skatesterre – Weltpremiere

Skateboarderin und Social-Media-Star Sterre Meijer stellte mit Skatesterre ihr eigenes Arcade-Skateboardspiel vor. Inspiriert von den Klassikern des Genres setzt das Spiel auf schnelle Tricks, flüssige Steuerung und den Charme der goldenen Skateboard-Spiel-Ära. Die Veröffentlichung ist für Sommer 2026 auf PC geplant.

Vampire Survivors: Legacy of the Blood Moon – Weltpremiere

Poncle-Gründer Luca Galante sprach über die Zukunft der Vampire-Survivors-Marke und stellte mit Legacy of the Blood Moon eine neue Erweiterung für das Hauptspiel vor. Das DLC entstand laut Entwickler beinahe zufällig während der Entwicklung weiterer Projekte und erscheint in Kürze für PC und Konsolen.

The Alters: Last Variable – Weltpremiere

11 bit studios kündigte mit Last Variable die erste große Erweiterung für The Alters an. Die Handlung spielt auf einem feindseligen Alien-Planeten und rückt eine ältere Version des beliebten Charakters Jan Scientist in den Mittelpunkt. Die Erweiterung erscheint am 13. Juli für PC und Konsolen.

Aniimo

Aniimo ist ein Creature-Collector-RPG voller niedlicher Begleiter und farbenfroher Welten. Während der Showcase wurde neues Gameplay gezeigt, das weitere Einblicke in die Erkundung und die Kreaturen des Spiels gewährte. Die Veröffentlichung erfolgt im dritten Quartal 2026 für alle Plattformen.

CORDURA

CORDURA ist ein psychologisches Multiplayer-Horrorspiel, in dem die Bedrohung die Gestalt eurer Freunde annehmen kann. Der neue Trailer stellte die zentrale Vertrauensmechanik in den Mittelpunkt, die dafür sorgt, dass Spieler ständig hinterfragen müssen, wem sie noch glauben können. Das Spiel erscheint für PC und Konsolen.

Chronoscript: The Endless End

In diesem Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle eines Redakteurs, der in einem sich selbst schreibenden Manuskript gefangen ist. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigte die handgefertigte 2D-Welt des Spiels. Die Veröffentlichung erfolgt im Herbst 2026 für PlayStation 5 und Steam.

Impermanence – Weltpremiere

Mit Impermanence wurde ein neues psychologisches Horror-Abenteuer enthüllt. Spieler rekonstruieren die Erinnerungen eines verlorenen Kindes und tauchen dabei immer tiefer in eine verstörende Geschichte ein. Das Spiel erscheint für Steam.

THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator

Der ungewöhnliche Simulator orientiert sich an Konzepten der SCP Foundation und versetzt Spieler in die Rolle eines übernatürlichen Hausmeisters. Dabei gilt es, komplexe Maschinen und mysteriöse Apparaturen zu reparieren und zu warten. Das Spiel erscheint 2027 für PC und Konsolen.

My Cannibal Family – Weltpremiere

My Cannibal Family kombiniert Freizeitpark-Management mit schwarzem Humor. Ziel ist es, eine möglichst attraktive Raststätte aufzubauen, um Besucher anzulocken – die letztlich als Nahrung dienen sollen. Die Veröffentlichung erfolgt 2027 für PC und Konsolen.

Mistfall Hunter

Das Dark-Fantasy-Extraction-Spiel verbindet Koop- und Solo-Gameplay mit Nahkampf-, Fernkampf- und Magie-Systemen. Spieler stellen sich Gegnern entgegen, die durch das Blut der Götter verdorben wurden. Die Veröffentlichung erfolgt am 29. Juli für PC, PlayStation und Xbox.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Saber Interactive präsentierte neue Informationen zur Geschichte von Hellraiser: Revival. Das Survival-Horror-Abenteuer basiert auf dem bekannten Horror-Universum von Clive Barker und erscheint 2026 für PC und Konsolen.

DeadRoot – Weltpremiere

DeadRoot ist ein handgezeichnetes Metroidvania mit mittelalterlichem Setting. Im Mittelpunkt steht eine schwer bewaffnete Schnecke, die sich durch eine farbenfrohe Fantasy-Welt kämpft. Das Spiel erscheint für PC.

The Road of Dust and Sorrow

Die Entwickler von Painted Black Games präsentierten ein neues Gameplay-Video zu ihrem Pixel-Horror-Spiel. Inspiriert von Silent Hill verbindet das Abenteuer psychologischen Horror mit übernatürlichen Elementen. Die Veröffentlichung erfolgt für PC und Konsolen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Crystal Dynamics stellte weitere Details zur Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer vor. Die Entwickler sprachen über Rätsel, Erkundung und die offene Gestaltung der Spielwelt. Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.

1666: Amsterdam

Der Assassin’s-Creed-Schöpfer Patrice Désilets arbeitet mit seinem Studio Panache Digital an einem neuen Fantasy-Abenteuer. Während der Präsentation wurden erstmals ausführlichere Spielszenen gezeigt. Ein Prolog steht bereits auf Steam bereit.

EXODUS

Archetype Entertainment nutzte die Future Games Show für eine umfangreiche Gameplay-Präsentation. Gezeigt wurden Story-Elemente, Begleiter, Kämpfe, Entscheidungen und zahlreiche Rollenspielsysteme. EXODUS erscheint Anfang 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

TERMINAL WAR

Der Team-Shooter spielt in einem zerrütteten Amerika der späten 1990er-Jahre und setzt auf Third-Person-Kämpfe. Der Release erfolgt zunächst im Early Access auf Steam, später sollen Konsolenversionen folgen.

Bel’s Fanfare

Dieses Indie-Rollenspiel versetzt Spieler in die Rolle eines Aura-Reinigers auf einem gewaltigen Luxusschiff namens The Witch of the Sea. Ein neuer Trailer bestätigte die Veröffentlichung für PC und Konsolen im Jahr 2027.

Alkahest

Das Action-RPG spielt in einer düsteren mittelalterlichen Fantasy-Welt. Ein neuer Gameplay-Trailer demonstrierte die Physik-Engine, dynamische Umgebungen und das Kampfsystem. Die Veröffentlichung erfolgt für PC, PlayStation und Xbox.

Grave Seasons

Grave Seasons kombiniert klassische Farming-Simulation mit Romantik-Systemen und einem Mordfall, den es aufzuklären gilt. Die Entwickler gaben weitere Einblicke in die Spielmechaniken. Das Spiel erscheint für PC und Konsolen.

Gemini-X – Weltpremiere

Gemini-X ist ein Cyberpunk-Sidescroller, der sich deutlich von Mega Man inspirieren lässt. Spieler kämpfen gegen außer Kontrolle geratene Roboter und erleben rasante Action zu einem energiegeladenen Soundtrack. Das Spiel wurde erstmals vorgestellt.

Ved: Recure

Dieses Action-Roguelite spielt in einem Videospiel, das ihr vor langer Zeit gekauft, aber niemals gespielt habt. Durch geschickte Build-Kombinationen müsst ihr einen Weg zurück in die Realität finden. Die Veröffentlichung erfolgt im Herbst für PC.

Teeto

Teeto ist ein farbenfroher 3D-Plattformer, in dem ihr als niedlicher Blob einzigartige Fähigkeiten absorbiert, um Gegner zu besiegen und die Welt zu retten. Das Spiel erscheint am 15. Juli 2026 für PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Paradoxical

Das First-Person-Puzzlespiel setzt auf frei platzierbare Portale und surreale Rätsel. Ein neuer Trailer zeigte weitere Eindrücke aus der verdrehten Spielwelt. Die Veröffentlichung erfolgt für PC.

Shark Dentist

Shark Dentist verbindet Horror, Roguelike-Elemente und Ressourcenmanagement. Spieler reinigen die Zähne eines Hais und hoffen dabei ständig, nicht selbst zur Mahlzeit zu werden. Das Spiel erscheint für PC.

Don’t Kill Them All

In diesem rundenbasierten Strategiespiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen Ork-Stamm, der sich in einer wirtschaftlichen Krise befindet. Durch Ausbau eurer Basis und geschickte Entscheidungen soll der Weg zurück zum Wohlstand gelingen. Das Spiel erscheint für PC.

PowerWash Simulator 2

FuturLab stellte neue Inhalte für PowerWash Simulator 2 vor. Die kommenden Caldera-Chronicles-Missionen führen unter anderem in eine Bowlinghalle und einen verlassenen Hüpfburgen-Komplex. Das Spiel ist bereits für PC und Konsolen erhältlich. Einen Trailer dazu gab es nicht. Deswegen hier noch einmal der Star Wars-Trailer:

Expendabots – Weltpremiere

Expendabots ist ein Koop-Extraction-Spiel, in dem Spieler die Kontrolle über 3D-Drucker-Roboter übernehmen. Gemeinsam müssen sie gegen riesige Monsterhorden bestehen und wertvolle Ressourcen sichern. Die Veröffentlichung erfolgt für PC.

Cursemark

Cursemark entführt Spieler in eine düstere Fantasy-Welt voller Gefahren, Monster und verfluchter Königreiche. Als verfluchter Ritter kämpft ihr euch mit Schwert, Magie und Spezialfähigkeiten durch eine von Albträumen heimgesuchte Welt. Das Pixel-Action-Roguelite startet bereits am 8. Juni im Early Access auf PC.

Barbarian Saga: The Beastmaster

Das handgezeichnete Metroidvania weckte mit seinem nostalgischen Stil und actionreichen Kämpfen Erinnerungen an Genre-Klassiker vergangener Jahre. Als Beastmaster nutzt ihr verschiedene Verwandlungsfähigkeiten, um Gegner zu besiegen und neue Gebiete zu erschließen. Die Veröffentlichung erfolgt am 9. September für PC und Konsolen.

Dark Mass

Dark Mass ist ein atmosphärisches Horror-Abenteuer unter Wasser. Spieler erkunden versunkene Ruinen und müssen einer jahrhundertealten Bedrohung entkommen, die tief in den dunklen Gewässern lauert. Das Spiel erscheint für PC, Xbox und PlayStation 5. Zusätzlich ist eine physische PS5-Version geplant.

Witchspire

Witchspire kombiniert Open-World-Survival, Crafting und Multiplayer-Gameplay in einer magischen Fantasy-Welt. Gemeinsam mit anderen Hexen sammelt ihr Kreaturen, errichtet sichere Zufluchtsorte und überlebt in einer gefährlichen Umgebung. Der Early Access startet am 10. Juni.

Rayman Legends: Retold

Ubisoft Montpellier präsentierte ausführliche Einblicke in die Neuauflage des beliebten Jump-&-Run-Klassikers. Rayman Legends: Retold erweitert das Original von 2013 um neue Musiklevel, zusätzliche Fähigkeiten und weitere Story-Inhalte. Die Veröffentlichung erfolgt am 1. Oktober für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Hellcard II

Das kooperative Roguelike-Deckbuilding-Spiel führt Spieler erneut in fantasievolle Papier-Dungeons. Gemeinsam mit Freunden stellt ihr euch Monstern, Drachen und zahlreichen Herausforderungen. Hellcard II erscheint in Kürze für PC.

Appulse

Appulse verbindet Flipper-Mechaniken, Roguelite-Systeme und Top-Down-Shooter-Action zu einem ungewöhnlichen Science-Fiction-Abenteuer. Ein neuer Trailer zeigte erste Eindrücke des flotten Gameplays und der futuristischen Spielwelt. Das Spiel erscheint für PC.

The Rabbit Haul

In diesem Tower-Defense-Roguelite müsst ihr eure Ernte vor der Trash Panda Posse beschützen. Neben Kämpfen und Verteidigungselementen bietet das Spiel auch Farming-Mechaniken und eine charmante Tierwelt. Eine Demo steht bereits auf Steam zur Verfügung.

Dimhaven: The Lost Source

Die Entwickler von Quern: Undying Thoughts kehren mit einem neuen First-Person-Puzzle-Abenteuer zurück. Auf einer geheimnisvollen Insel gilt es, Rätsel zu lösen und den Ursprung eines uralten Geheimnisses aufzudecken. Die Veröffentlichung erfolgt am 23. Juni für PC.

Black Jacket

Black Jacket kombiniert Roguelike-Deckbuilding mit Blackjack-Mechaniken und einer düsteren Höllen-Thematik. Spieler setzen Kartenkombinationen geschickt ein, um sich ihren Weg aus der Unterwelt freizuspielen. Das Spiel ist bereits für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.

Finding Frankie 2 – Weltpremiere

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde mit Finding Frankie 2 die Fortsetzung des düsteren Parkour-Horror-Abenteuers enthüllt. Spieler erwartet erneut eine verstörende Spielshow voller Gefahren, Fallen und unheimlicher Begegnungen. Das Spiel erscheint in Kürze für Steam.

Future Games Show Summer Showcase 2026 – Fazit

Die diesjährige Future Games Show Summer Showcase bot eine enorme Bandbreite an Neuankündigungen, Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und Release-Terminen. Von großen Marken wie ACE COMBAT, Assassin’s Creed, Tomb Raider, Rayman und Little Nightmares bis hin zu zahlreichen Indie-Projekten, Horror-Spielen, Roguelikes und Multiplayer-Titeln war für nahezu jeden Geschmack etwas dabei.

Besonders auffällig war die hohe Zahl an Weltpremieren sowie die starke Präsenz von Horror- und Survival-Spielen. Gleichzeitig wurden zahlreiche neue Projekte für Xbox Series X|S angekündigt, darunter The Sinking City 2, Mistfall Hunter, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, EXODUS, Dark Mass, Forever Skies und viele weitere Titel.

Die kommenden Monate und Jahre versprechen damit jede Menge Nachschub für Xbox-Spieler.