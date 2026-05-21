Showcase 2026: Alle Termine zu Xbox, Summer Game Fest, State of Play und mehr

Summer Showcase 2026 bestätigt Termine für Xbox Games Showcase, State of Play, Summer Game Fest und mehr.

Der Showcase-Sommer 2026 nimmt Form an: Zahlreiche große Gaming-Events haben ihre Termine bestätigt und versprechen neue Enthüllungen, Trailer und Gameplay-Präsentationen für die kommenden Monate.

Den Auftakt macht am 21. Mai das Six One Indie Showcase, das mehr als 60 Indie-Spiele präsentieren will. Im Fokus stehen dabei neue Projekte, Gameplay-Einblicke und kleinere Überraschungen aus der Independent-Szene.

Anfang Juni folgt dann die große Phase der AAA-Events. Besonders im Fokus steht dabei die kommende State of Play, die laut bisherigen Informationen unter anderem einen ausführlicheren Blick auf Wolverine liefern soll. Darüber hinaus werden neue Ankündigungen und Updates von internationalen Studios erwartet.

Kurz darauf startet das Summer Game Fest mit neuen Weltpremieren, Trailern und weiteren Überraschungen aus der Branche.

Auch mehrere Spezial-Showcases wurden bereits bestätigt. Dazu zählen unter anderem die Wholesome Games Direct mit Fokus auf Cozy Games sowie die Story-Rich Showcase, die narrative Titel und storylastige Projekte in den Mittelpunkt rückt.

Ebenfalls zurück ist die Future Games Show Summer Showcase, die neben neuen Trailern und Weltpremieren auch erweitertes Gameplay zu EXODUS zeigen wird.

Den Abschluss der bislang bestätigten Großevents bildet schließlich das Xbox Games Showcase am 7. Juni. Neben neuen Ankündigungen und Weltpremieren wurde bereits ein ausführlicher Deep Dive zu Gears of War: E-Day angekündigt.

Summer Showcase 2026 – Alle Termine inklusive deutscher Uhrzeiten

21. Mai – 18:00 Uhr (MESZ) Warhammer Skulls Zahlreiche Updates und Spiele aus dem Warhammer-Universum Warhammer 40,000: Mechanicus II

21. Mai – 18:00 Uhr (MESZ) Six One Indie Showcase Über 60 Indie-Spiele und neue Enthüllungen

28. Mai – 21:00 Uhr (MESZ) Insider Gaming Showcase 55 Spiele und 12 Weltpremieren

2. Juni – 23:00 Uhr (MESZ) State of Play Erwartet werden Wolverine, neue Reveals und Updates internationaler Studios

6. Juni – 02:00 Uhr (MESZ, Nacht von Donnerstag auf Freitag) Summer Game Fest Weltpremieren, Trailer und große Neuankündigungen

6. Juni – 18:00 Uhr (MESZ) Wholesome Games Direct Fokus auf Cozy Games und Indie-Projekte

6. Juni – 19:00 Uhr (MESZ) Story-Rich Showcase Narrative Spiele, neue Reveals und Updates

6. Juni – 21:00 Uhr (MESZ) Future Games Show Summer Showcase Neue Trailer und erweitertes Gameplay zu EXODUS

7. Juni – 19:00 Uhr (MESZ) Xbox Games Showcase Weltpremieren, neue Ankündigungen und Gears of War: E-Day Direct



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