Showcase 2026: Arc System Works Präsentation für nächste Woche angekündigt

Neue Einblicke in kommende Spiele von Arc System Works stehen kurz bevor. Das Unternehmen hat offiziell die ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026 angekündigt.

Die Präsentation wird am 24. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Publishers und Entwicklers ausgestrahlt. Während der Sendung sollen aktuelle Informationen zu verschiedenen Titeln gezeigt werden, die sich derzeit bei Arc System Works in Entwicklung befinden oder vom Unternehmen veröffentlicht werden.

Konkrete Spiele wurden bislang noch nicht genannt. Arc System Works kündigt jedoch an, dass die Zuschauer Neuigkeiten zu mehreren Projekten erwarten dürfen.

Das japanische Studio ist unter anderem für Reihen wie Guilty Gear, BlazBlue, Under Night In-Birth und Double Dragon Revive bekannt und nutzt seine Showcases regelmäßig, um neue Inhalte, Updates und bislang unangekündigte Projekte vorzustellen.

Weitere Details zum Programm der Veranstaltung sollen direkt während der Übertragung bekannt gegeben werden.