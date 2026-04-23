Showcase 2026: Assassin’s Creed Black Flag Resynced Stream startet um 18:00 Uhr

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird im Rahmen eines weltweiten Reveal-Showcases erstmals offiziell vorgestellt. Das Event startet um 18:00 Uhr und zeigt das neue Projekt rund um das bekannte Piraten-Abenteuer von Ubisoft.
Im Fokus steht die weltweite Enthüllung des Spiels, das auf dem beliebten Klassiker basiert und in überarbeiteter Form für aktuelle systeme zurückkehrt. Konkrete Details zu Änderungen oder neuen Inhalten werden während der Präsentation erwartet.
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Allen viel Spaß 👍🏻