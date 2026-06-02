Showcase 2026: Black Voices in Gaming startet jetzt mit neuen Spielen und Enthüllungen

Black Voices in Gaming Showcase zeigt heute neue Spiele, Trailer und Entwicklerprojekte.

Im Rahmen der Summer Game Fest-Saison findet heute das Black Voices in Gaming Showcase 2026 statt. Die Präsentation beginnt am 2. Juni um 20:44 Uhr und stellt zahlreiche Spiele und Projekte von Entwicklern aus der Black-Gaming-Community in den Mittelpunkt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren soll die Veranstaltung neue Spiele enthüllen, frische Trailer präsentieren und Updates zu bereits angekündigten Projekten liefern. Gleichzeitig erhalten Entwickler die Möglichkeit, ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.

Das Showcase hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe innerhalb der Summer-Game-Fest-Woche etabliert und setzt seinen Fokus gezielt auf Vielfalt, Kreativität und neue Perspektiven innerhalb der Spielebranche.

Welche Ankündigungen die Zuschauer konkret erwarten dürfen, wurde im Vorfeld noch nicht vollständig verraten. Fans können sich jedoch auf zahlreiche Einblicke in kommende Spiele sowie mögliche Überraschungen freuen.

Die Übertragung des Black Voices in Gaming Showcase 2026 startet heute Abend um 20:44 Uhr.